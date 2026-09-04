Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Převrácení panceřované tatry policie prověřuje jako ublížení na zdraví z nedbalosti

Autor: ,
  17:52

21. Tankový den v Lešanech připomněl 80. výročí konce druhé světové války | foto: Jakub Vrána, iDNES.cz

Policisté prověřují sobotní převrácení pancéřovaného vozidla Tatra Tadeas v Lešanech na Benešovsku jako ublížení na zdraví z nedbalosti. Nehoda se stala v areálu Vojenského technického muzea a zranili se při ní dva lidé. Kriminalisté budou zjišťovat, do jaké míry se na události podílel řidič a způsob jeho jízdy. Zatím neodhalili žádnou závadu na vozidle, řekl policejní mluvčí Pavel Truxa.

„Policisté z obvodního oddělení Benešov celou událost prověřují pro podezření ze spáchání přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti. Událost neevidujeme jako dopravní nehodu, protože k ní nedošlo na pozemní komunikaci,“ řekl Truxa.

Na Tankovém dni v Lešanech se převrátilo vozidlo Tatra, dvě děti se zranily

Událost byla nahlášena v sobotu po 13:30. Podle policie se vozidlo převrátilo na bok. Řídil ho třiatřicetiletý muž, který podle dechové zkoušky před jízdou nepil alkohol. Ve vozidle s ním byli další dva dospělí a dvě děti. Zranění utrpěli dva dospělí muži.

V muzeu se v té době konala masově navštěvovaná akce Tankový den. Vojenský historický ústav Praha už dříve uvedl, že nehoda se stala mimo oficiální program při samostatném předvádění techniky společnosti Tatra Defence pro štáb TV Prima. Jedním ze zraněných byl zaměstnanec společnosti Tatra Defence.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vždyť vede centrem a zas vynechává sever města, zlobí se Pražané na nové metro E

ilustrační snímek

Zase vede centrem, zbytečně spojuje stanice a sever Prahy úplně pomíjí. To jsou nejčastější výtky Pražanů k plánu na novou trasu metra. Původně měla být okružní, ale protože na sever nezavítá, je z...

Po 46 letech projela tramvaj podél muzea směr Václavské náměstí

„Pomeranč“ otestoval zrekonstruovanou tramvajovou trať nad Muzeem a projel i...

Pražané po 46 letech mohli spatřit tramvaj, která podél Národního muzea mířila na Václavské náměstí. Stalo se tak během testování stávající, ale zrekonstruované nedaleké trati ve Škrétově ulici...

Mrakodrap s vrakem získal stavební povolení. Kritici se obávají hotelových kapslí

Nejvyšší budovu v Česku s názvem Top Tower (na vizualizaci) chce postavit...

Zaujme na první pohled. Mrakodrap Top Tower bude zdaleka nejvyšší stavbou v okolí a navíc o něj bude opřená obrovská ocelová konstrukce připomínající vrak lodi, která výšku budovy o 10 metrů překoná....

Do Prahy dorazila nejvzácnější známka světa. Její cena přesahuje čtvrt miliardy

Nejdražší poštovní známka světa, Britská Guyana 1 cent Magenta připravená na...

Na šířku i výšku nemá ani tři centimetry, váží pár setin gramu. Její cena ovšem přesahuje čtvrt miliardy korun. Tak vypadá nejdražší známka světa, jednocentová Britská Guyana Magenta, jež bude od...

Sparta - Slavia 0:3, nečekaně klidné i jasné. Derby na Letné rozsekli nováčci

Sestřih zápasu
Slávistický útočník Danijel Šturm se raduje ze svého gólu v derby proti Spartě.

Dva údery zkraje obou poločasů, jeden v úplném závěru a nečekaně snadné body pro Slavii. Červenobílí ovládli 318. pražské fotbalového derby a Spartu po šesti letech porazili v lize na jejím stadionu....

Převrácení panceřované tatry policie prověřuje jako ublížení na zdraví z nedbalosti

21. Tankový den v Lešanech připomněl 80. výročí konce druhé světové války

Policisté prověřují sobotní převrácení pancéřovaného vozidla Tatra Tadeas v Lešanech na Benešovsku jako ublížení na zdraví z nedbalosti. Nehoda se stala v areálu Vojenského technického muzea a...

4. září 2026  17:52

Mladík dostal výjimečný trest. Přítelkyně týral, jednu zapálil, zdrogoval nezletilou

Obžalovaný Jiří Junek u Městského soudu v Praze (4. září 2026)

Soud uložil výjimečný trest 21 let vězení a následnou zabezpečovací detenci Jiřímu Junkovi, který se přiznal k tomu, že po několikaměsíčním týrání polil benzinem a zapálil v pražském bytě svou...

4. září 2026  13:59,  aktualizováno  16:47

Trať nad Muzeem dostala poslední razítko, tramvaje se sem vrací o půl roku dřív

Zprovoznění tramvajové trati nad Národním muzeem po několikaleté rekonstrukci....

Po rekonstrukci trati se do centra Prahy vrací tramvaje, které spojí zastávky oblast kolem I. P. Pavlova a Vinohradskou ulici. Je to o půl roku dřív proti plánu. Trať bude zároveň součástí nově...

4. září 2026  14:46

Policie objasnila případ odpáleného bankomatu v Kunraticích. V Rumunsku zadržela tři cizince

Detail poničeného bankomatu v obchodním centru v pražských Kunraticích, který...

Výbuch, krádež 300 tisíc korun a pak úprk na elektrokoloběžkách. Takto se v květnu odehrálo vloupání do bankomatu v pražských Kunraticích. Policie nyní případ objasnila, dva cizinci podezřelí z...

4. září 2026  12:58

Uzavírky pro auta i tramvaje. Běžecké závody omezí dopravu v centru Prahy

Záběr ze závodu Birell Grand Prix Praha 2025

Řidiči v Praze budou v sobotu muset svou jízdu přizpůsobit uzavírkám, které budou platit zhruba od 16:00 do 22:00. Omezení v dopravě kvůli běžeckému závodu Birell Grand Prix Praha pro elitní i...

4. září 2026  11:54

Mimořádná akce na Vyšehradě připomene výročí úmrtí ambiciózní české královny

Bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

Requiem, schránka s ostatky, přednáška, ale například i unikátní exkurze na střechu baziliky sv. Petra a Pavla. Také to představí mimořádnou ženu raného středověku, Svatavu Polskou z piastovského...

4. září 2026  11:30

Nové dresy ukrylo Kladno do kontejneru, odhalilo je po Spartě. Mají neonový efekt

Dres hokejových Rytířů Kladno pro extraligový ročník 2026/27. Jakub Konečný...

Mystické představení nových dresů trochu ve formátu únikovky. Hokejoví Rytíři Kladno je ukryli na více než týden do zakódovaného kontejneru před ČEZ stadionem, otevřel ho vítěz fanouškovské soutěže...

4. září 2026  9:55

Muž zkolaboval na stavbě. Život mu zachránili pohotoví policisté

Policisté pomohli zachránit život muže, který zkolaboval na stavbě

Dvojice cizineckých policistů koncem srpna promptně zasáhla a zachránila tak život šedesátiletému muži, který zkolaboval na stavbě a zastavil se mu oběh. Ani sekundu neváhali, převzali srdeční masáž...

4. září 2026  9:07

Když smrt číhá blízko. Čety energetiků berou do ruky dráty, kterými proudí tisíce voltů

Pracovníci čet pod napětím ve Smečně na Kladensku instalovali prvky, které při...

Jsou kompletní. Společnost ČEZ Distribuce dokončila budování svých čet práce pod napětím. V celém Česku je jich nyní dvacet, z toho pět jich pokrývá distribuční síť ve středních Čechách. Je to...

4. září 2026  7:30

V lese v Kladně kdosi zapomněl psa, strážníci ho našli uvázaného ke kládě

Pes uvázaný v lesoparku Bažantnice v Kladně (3. září 2026)

Městská policie v Kladně dostala do péče dalšího opuštěného psa. Oznámení strážníci řešili ve čtvrtek s tím, že pes byl uvázán u klády v lesoparku Bažantnice.

4. září 2026  6:54

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Mají miliony i bitcoiny. Jaký majetek vlastní kandidáti na primátora Prahy

Premium
Zleva Jan Hušbauer (ANO), Tomáš Portík (SPOLU), Klára Sovová (MOTORISTÉ),...

Miliony na účtech, bitcoiny i další majetek. Redakce iDNES.cz zjišťovala, co vlastní relevantní kandidáti na příštího pražského primátora. Ten v čele metropole vystřídá současného Bohuslava Svobodu...

4. září 2026

V motolské nemocnici hořelo. Musely se evakuovat dvě desítky pacientů

Osmnáct pacientů se muselo evakuovat při požáru ve Fakultní nemocnici Motol a...

Ve Fakultní nemocnici Motol a Homolka v Praze ve čtvrtek odpoledne hořelo. Nikdo se nezranil, ale muselo se evakuovat 18 pacientů. Oheň zasáhl opláštění onkologického centra, škoda činí asi 30...

3. září 2026  21:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.