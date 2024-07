Míjel traktor, vřítil se do křižovatky a havaroval. Z auta ho vysvobodili hasiči

V obci Černíny u Kutné Hory v pátek odpoledne havaroval řidič osobního auta. Podle svědků vjel „velmi vysokou“ rychlostí do křižovatky, za kterou pak naboural do jiného stojícího auta, jehož posádka ale uvnitř nebyla. Na místě zasahovaly všechny záchranné složky. Hasiči zaklíněného řidiče z vozu vyprostili a sanitka ho přepravila do nemocnice.