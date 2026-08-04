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Žena v Libni vyskočila z jedoucího vlaku. Vážně si poranila hlavu, je v nemocnici

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  17:17
Mladá žena vyskočila v úterý odpoledne z jedoucího vlaku v pražské Libni. Podle policie sama otevřela dveře soupravy a vyskočila ven. Utrpěla při tom velmi vážné zranění hlavy. Na několik minut se jí také zastavilo srdce, uvedli záchranáři. Po resuscitaci ji převezli do nemocnice.

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Incident se stal okolo 14. hodiny, na místě zasahovaly složky integrovaného záchranného systému.

V pražské Libni vyskočila mladá žena z jedoucího vlaku. (4. srpna 2026)
V pražské Libni vyskočila mladá žena z jedoucího vlaku. (4. srpna 2026)
V pražské Libni vyskočila mladá žena z jedoucího vlaku. (4. srpna 2026)
V pražské Libni vyskočila mladá žena z jedoucího vlaku. (4. srpna 2026)
13 fotografií

„Z toho důvodu byl uzavřen provoz pro veškeré vlaky, a to ve směru Libeň, Hlavní nádraží a Masarykovo nádraží. Následně složky prováděly pátrací akci, kdy žena byla nalezena vážně zraněna v kolejišti, byla resuscitována a následně převezena do nemocnice,“ uvedl mluvčí pražské policie Jan Rybanský.

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Policisté teď budou zjišťovat, za jakých okolností došlo k pádu ženy z vlaku. „Budeme zjišťovat veškeré okolnosti, které předcházely výskoku z toho vlaku,“ uvedl Rybanský.

Záchranné službě se po resuscitaci podařilo obnovit srdeční funkce ženy. „Potom jsme ji napojili na monitor, zajistili dýchací cesty, zajistili žilní vstup, podali léky, potřebné tekutiny a léky pro podporu oběhu, a transportovali ji do jednoho z pražských trauma center v kritickém stavu,“ uvedla vedoucí zdravotnického operačního střediska Jana Poštová.

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