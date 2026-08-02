„Dopravní nehoda byla nahlášena na tísňovou linku v 10:42. Policisté na místě zjistili, že za volantem seděl řidič, ročník narození 2001, který má udělen zákaz řízení,“ sdělila policejní mluvčí Vlasta Suchánková.
Policisté na místě provedli test na alkohol, který vyšel s negativním výsledkem. „Pozitivně ale vyšel test na přítomnost drog,“ řekla Suchánková.
Kromě řidiče ve vozidle byli další dva lidé včetně jednoho nezletilého. Všichni tři byli se zraněním odvezeni do nemocnice.
Další okolnosti a příčiny dopravní nehody budou policisté vyšetřovat.
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