Policisté hledají svědky nehody na Smíchově. Žena při ní přišla o nohy

  14:40
Pražští policisté hledají svědky nehody autobusu městské hromadné dopravy, při které se vážně zranila žena a utrpěla amputaci obou spodních končetin. Událost se stala 15. ledna krátce po sedmé hodině ranní v Nádražní ulici v blízkosti zastávek MHD.
Místo nehody, kde ve čtvrtek 15. ledna autobus srazil ženu, která kvůli vážným zraněním přišla o nohy.

Místo nehody, kde ve čtvrtek 15. ledna autobus srazil ženu, která kvůli vážným zraněním přišla o nohy. | foto: Lukáš Linhart, iDNES.cz

Místo nehody, kde ve čtvrtek 15. ledna autobus srazil ženu, která kvůli vážným...
Na pražském Smíchově zasahovaly u dopravní nehody složky IZS. (15. ledna 2026)
Na pražském Smíchově zasahovaly u dopravní nehody složky IZS. (15. ledna 2026)
Na pražském Smíchově zasahovaly u dopravní nehody složky IZS. (15. ledna 2026)
„Řidič autobusu se z dosud nezjištěné příčiny střetl s chodkyní, která utrpěla závažná a život ohrožující poranění. Kriminalisté z důvodu řádného objasnění celé události a zjištění příčiny a viníka této nehody prosí všechny svědky, kteří viděli, jak ke střetu došlo a co mu předcházelo, aby se přihlásili na linku 158,“ uvedla policejní mluvčí Eva Kropáčová.

Vyšetřovatelé hledají i další svědky. „Dále bychom potřebovali, aby se nám přihlásili všichni cestující z autobusu, kteří událost viděli, ti, kteří upozornili řidiče na střet a v neposlední řadě i cestující, kteří poskytovali ženě první pomoc. Velmi děkujeme všem za svědectví,“ dodala Kropáčová.

Nehoda se stala 15. ledna. Autobus srazil ženu ve věku zhruba 50 let. „Utrpěla ztrátová poranění dolních končetin, kolegové zajistili léky, kyslík a v umělém spánku ji převezli do jednoho z pražských traumacenter,“ řekla v den nehody mluvčí záchranářů Jana Poštová.

Nehoda upozornila na dlouhodobě nebezpečný a nepřehledný úsek, kde se mísí intenzivní autobusová doprava s chodci. Před rokem tam utrpěla jiná žena vážné zranění nohy, o končetinu také přišla. Na vině byl řidič.

Po nehodě s amputací na Smíchovském nádraží se nic nemění. Lidé dál riskují

Zatáčkou projíždějí nejčastěji autobusy pražské MHD, ale i auta na přilehlé parkoviště. Naproti se pak nachází ulice s tramvajovou tratí. Na smíchovském nádraží je také vstup do stejnojmenné stanice metra.

Auta i autobusy se zde objevují náhle téměř nepřetržitě. Přechod přímo mezi nádražím a terminálem chybí, ale potřeba chodců přecházet je velká. V takovém případě stačí sekunda nepozornosti, dobíhání skoro ujíždějícího spoje nebo drobná chyba a nebezpečná situace je na světě.

