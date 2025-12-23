U nehody zasahovali po třetí hodině ranní pražští hasiči a policisté. Řidič auta značky Mercedes naboural do dvou zaparkovaných vozů.
„Řidič ročník dva tisíce byl z auta vyproštěn a jeho dechová zkouška byla negativní,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí policie Richard Hrdina.
„Přetočili jsme vozidlo zpátky na kola, protože zůstalo na střeše, a uklidili vozovku. K žádnému zranění nedošlo,“ řekl o zásahu hasičů jejich mluvčí Miroslav Řezáč.
Okolnosti nehody nyní vyšetřují policisté.
