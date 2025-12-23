Řidič naboural do zaparkovaných vozů, jedno z nich bylo auto za miliony

Autor:
  10:56
Děsivě vyhlížející nehoda, ke která došlo v noci na pondělí v Počernické ulici v pražských Strašnicích, se nakonec obešla bez zranění. Jedno z aut, které tu naboural řidič mercedesu, je však Audi R8, které stojí až několik milionů. Škoda tak bude zřejmě vysoká.
Fotogalerie2

Nehoda v noci na pondělí v Počernické ulici v pražských Strašnicích. (22. prosince 2025) | foto: HSZ Praha

U nehody zasahovali po třetí hodině ranní pražští hasiči a policisté. Řidič auta značky Mercedes naboural do dvou zaparkovaných vozů.

Nehoda v noci na pondělí v Počernické ulici v pražských Strašnicích. (22. prosince 2025)

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

„Řidič ročník dva tisíce byl z auta vyproštěn a jeho dechová zkouška byla negativní,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí policie Richard Hrdina.

„Přetočili jsme vozidlo zpátky na kola, protože zůstalo na střeše, a uklidili vozovku. K žádnému zranění nedošlo,“ řekl o zásahu hasičů jejich mluvčí Miroslav Řezáč.

Okolnosti nehody nyní vyšetřují policisté.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Luxusní prostitutky dělaly i pro StB, vzpomíná policejní Rapl z Bartolomějské

Nejčtenější

OBRAZEM: Odhalené břehy Orlické přehrady z dronu. Nízká hladina čaruje

Nízká hladina vodní nádrže Orlík pohledem z dronu (16. prosinec 2025)

Kvůli nízkým přítokům klesla hladina vodní nádrže Orlík a pozorovatelé tak v současnosti mohou sledovat výrazně odhalené břehy. Situace není kritická a nejde ani o historický rekord, uvedla mluvčí...

Po rekonstrukci se otevřela stanice metra Pankrác, hotový je i přestup na novou linku

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražské MHD mohou od pátečního odpoledne znovu využívat stanici linky metra C Pankrác. Zástupci vedení města a pražského dopravního podniku (DPP) ji otevřeli po téměř rok trvající...

Krádež kabelů ochromila vlaky v Praze, zloděje dopadli i s brašnou plnou drátů

Krádež kabelů ochromila provoz vlaků v úseku Praha Vršovice - Praha hlavní...

Zpoždění až v řádu několika hodin nabíraly od nedělního rána vlaky v Praze kvůli krádeži kabelů na trati v úseku Praha Vršovice – Praha hlavní nádraží. Provoz byl plně obnoven po více než devíti...

Praha 3 boduje nezvyklým suvenýrem. Stavebnice Žižkovské věže se vyprodala okamžitě

Ke 40. výročí Žižkovské věže začala městská část Prahy 3 prodávat malý model ze...

Praha 3 představila jako suvenýr stavebnici Žižkovské věže. Vznikla při příležitosti výročí čtyřiceti let od položení základního kamene ikonické stavby. První série padesáti kusů setu zaujala...

Fígl, jak se vozit zadarmo. Revizoři v Praze nemají na černé pasažéry účinné páky

Premium
ilustrační snímek

Revizoři v pražské hromadné dopravě nemají páky, jak vyloučit černé pasažéry z přepravy. Pokutu témuž bezdomovci vypíší i několikrát za den, zároveň mu tím ale vystaví půlhodinovou jízdenku. Pokuta...

Řidič naboural do zaparkovaných vozů, jedno z nich bylo auto za miliony

Nehoda v noci na pondělí v Počernické ulici v pražských Strašnicích. (22....

Děsivě vyhlížející nehoda, ke která došlo v noci na pondělí v Počernické ulici v pražských Strašnicích, se nakonec obešla bez zranění. Jedno z aut, které tu naboural řidič mercedesu, je však Audi R8,...

23. prosince 2025  10:56

VIDEO: Dívka si sedla na koleje v metru, sebevraždě zabránili cestující

Lidé zachránili život dívce, která ho chtěla ukončit sebevraždou

Obětaví lidé a nouzové tlačítko zachránili život dívky, která minulý týden chtěla spáchat sebevraždu pod koly soupravy metra ve stanici Kobylisy. Policie nyní zveřejnila video, na kterém je vidět,...

23. prosince 2025  9:37

Další nehoda na D5. Havarovaný kamion zablokoval oba pruhy, omezoval i protisměr

Hromadná nehoda blokuje provoz na D5. (22. prosince 2025)

Dálnici D5 u Králova Dvora na Berounsku dopoledne ochromila nehoda kamionu, který ve směru na Plzeň narazil do svodidel a zablokoval oba dva jízdní pruhy. Nehoda, která si vyžádala zranění řidiče,...

22. prosince 2025  12:39,  aktualizováno  15:52

MHD v Praze o Vánocích 2025: metro třikrát za hodinu, noční autobusy už od 18 hodin

Po celý advent až do Tří králů mohou cestující potkávat v pražských ulicích...

Poptávka po hromadné dopravě je během vánočních svátků nejnižší. Před Vánoci i během svátků počítejte s delšími intervaly, menším počtem spojů i dřívějším ukončením provozu. Přinášíme přehled omezení...

22. prosince 2025  13:59

Lascivní pózy na kapotě. Žena poškodila policejní vůz, hrozí jí rok vězení

Žena tančila na kapotě policejního auta.

Pražští policisté řeší následky chování šestadvacetileté ženy, která jim v noci na neděli poškodila služební vůz v pražské Vodičkové ulici. Na kapotě za povzbuzování své kamarádky předváděla lascivní...

22. prosince 2025  13:36

Kasař vlezl do prodejny oknem, pak se odmaskoval pod kamerou. Poznáte ho?

Policie pátrá po muži, který se oknem vloupal do prodejny ve Vršovicích

Prozatím neznámý pachatel se v říjnu vloupal oknem do prodejny v pražských Vršovicích. S sebou si odnesl lup v hodnotě několik tisíc korun. Při činu ho v obchodě zachytila bezpečností kamera. Policie...

22. prosince 2025  10:34

Na D5 u Králova Dvora bourala dvě auta, směr na Prahu se znovu rozjel

Po nehodě dvou nákladních vozidel na dálnici D5 transportoval vrtulník jednoho...

Nehoda dvou osobních vozidel u Králova Dvora na čas uzavřela dálnici D5 ve směru na Prahu. Středočeská policejní mluvčí Barbora Schneeweissová uvedla, že na místě zasahovaly všechny složky...

22. prosince 2025  6:39,  aktualizováno  8:05

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

21. prosince 2025  15:50,  aktualizováno  20:34

Krádež kabelů ochromila vlaky v Praze, zloděje dopadli i s brašnou plnou drátů

Krádež kabelů ochromila provoz vlaků v úseku Praha Vršovice - Praha hlavní...

Zpoždění až v řádu několika hodin nabíraly od nedělního rána vlaky v Praze kvůli krádeži kabelů na trati v úseku Praha Vršovice – Praha hlavní nádraží. Provoz byl plně obnoven po více než devíti...

21. prosince 2025  8:51,  aktualizováno  15:43

Opilý povaleč, nebo muž renesance? Mikuláš Dačický psal paměti po krčmách

Premium
Mikuláš Daczický z Heslowa a jeho rodný dům v Kutné Hoře

V postavě Mikuláše Dačického viděli měšťané vraha, opilce a rváče, historikové a literáti naopak znamenitého kronikáře a historiografa. Kým skutečně byl jeden z nejvěhlasnějších Kutnohoranů, který se...

21. prosince 2025

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Tragická sobota ve středních Čechách. Dva požáry připravily o život dvě ženy

Při požáru chaty v Choceradech na Benešovsku zemřela žena. (20. prosince 2025)

Při sobotních požárech v Adamově na Kutnohorsku a v Choceradech na Benešovsku zemřely dvě ženy. Zřejmě šlo o neštěstí, policie vyšetřuje okolnosti. Ani jeden z případů zatím nenasvědčuje tomu, že by...

21. prosince 2025  10:27

Syntetických drog přibývá. Jsou snadno k mání a bojí se jich i chemici hasičů

Premium
ilustrační snímek

Starosti dělají hlavně během Vánoc a na sklonku roku zdravotníkům na urgentních příjmech, chemici hasičů se jich obávají celoročně. Nové syntetické drogy. Jsou to velmi nebezpečné a zrádné látky,...

20. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.