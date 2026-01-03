V Praze bouralo auto záchranné služby, zranění jsou tři lidé

Autor:
  14:32
V ulici V Podzámčí na Praze 4 došlo v sobotu krátce po poledni k dopravní nehodě dvou vozidel, z nichž jedno bylo záchranné služby. Tři lidé se lehce zranili, následně byli předáni do péče lékařů. Řidiče na místě nečeká žádné výraznější omezení.

Podle mluvčí Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy Jany Poštové na místo okamžitě vyslali tři posádky záchranářů, dvě lékařské posádky a inspektora. Na místě byli také zástupci vedení pražské záchranné služby.

Nehoda dvou vozidel v Praze. Srazilo se i auto záchranné služby. (3. ledna 2026)
„Kolegové začali ihned posádce z osobního vozu pomáhat. Naštěstí všichni vyvázli pouze s lehčími poraněními,“ uvedla pro iDNES.cz Jana Poštová. Doplnila, že se jedná o tři pacienty – záchranářku, řidičku a spolujezdce. Následně byli transportováni do pražských nemocnic k další péči.

Policejní mluvčí Richard Hrdina řekl, že přesné okolnosti nehody dopravní policisté stále zjišťují. Otázka, kdo nehodu zavinil, podle něj zůstává nejasná. Uvedl také, že pod vlivem alkoholu nikdo nebyl.

Podle jeho slov na místě není intenzivní provoz, takže místem je možné s opatrností projet bez problému. Žádné výrazné omezení tak na místě na řidiče nečeká.

