Tragický pád vrtulníku zavinil pilot, kvůli dovírání dveří pustil řízení

Nehoda se stala 30. března 2021 na poli u Dobřichovic na Praze-západ. Tam havaroval jednomotorový ultralehký rekreační dvoumístný vrtulník Heli-Sport CH-77 Ranabot.

Pilot podle závěrečné zprávy ústavu pochybil tím, že před vzletem neprovedl fyzickou kontrolu uzavření levých dveří na straně spolucestujícího.

Kritická situace pak nastala 50 sekund po vzletu, kdy se dveře otevřely. V tu dobu se vrtulník nacházel ve výšce přibližně 100 metrů nad terénem.

Pilot se okamžitě pokusil dveře zavřít - pravděpodobně levou rukou. Jelikož na kliku nedosáhl, pustil páku řízení a naklonil se přes cestujícího. Páka se však samovolně, ale možná také vlivem tlaku pravé nohy cestujícího, přesunula do spodní polohy, čímž se významně snížil výkon motoru a vrtulník přešel ze stoupání do klesání v autorotačním režimu.

„Pohyb pilotova těla dopředu ovlivnil polohu těžiště a zároveň došlo k nechtěnému potlačení páky cyklického řízení směrem dopředu. Tyto skutečnosti negativně ovlivnily činnost hlavního rotoru, který tímto ztratil tah,“ stojí ve zprávě.

Pilot se zřejmě pokusil situaci napravit, ale nárazu do země už nedokázal zabránit.

Letec měl podle zprávy pro požadovaný let platnou kvalifikaci a byl zdravotně způsobilý, nicméně měl z hlediska dovednosti malé pilotní zkušenosti s létáním na tomto typu vrtulníku. To se mohlo odrazit v dalším incidentu krátce před kritickým vzletem. Pilot totiž musel neplánovaně přistát, aby s pomocí mechanika na telefonu zjistil, proč stroj avizuje nedostatek paliva. Ukázalo se, že natankované množství nezadal do přístroje, který stav pohonných hmot hlídá. Fyzicky přitom bylo paliva dost.

Vrtulník byl podle zprávy v době nehody také přetížený, pohonná jednotka ale pracovala normálně a všechny prvky řízení byly funkční. Veškerá poškození vznikla až po nárazu do země.