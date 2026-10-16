„Vozidlo nemělo povolení pro nadměrnou a nadrozměrnou přepravu hmotnosti, kam spadá mimo jiné i výška přepravy, a nemělo povolení pro vjezd do oblasti zákazu vjezdu vozidlům nad 12 tun,“ uvedl mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman. Řidič tak porušil povinnosti dané legislativou.
Policisté nyní zjišťují další příčiny a okolnosti, které nehodě předcházely. „Zatím jedna z příčin je to, že byl nezajištěný náklad, který se vlivem jízdy uvolnil, a tím došlo k uváznutí kamionu pod viaduktem,“ uvedl mluvčí pražské policie Jan Rybanský.
Návěs s šedesátitunovou soupravou vypravila podle serveru TN.cz firma Autodopravna Vlk. Její zaměstnanec František Vlk pro iDNES.cz uvedl, že záležitost řešit nebude, jelikož se ho vůbec netýká. „Já o téhle informaci ani vůbec nevím. Teď ji slyším poprvé. Prostě s tím nemám nic společného,“ řekl Vlk.
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Proč se zasekl kamion v Krči? V místě se mohla zvýšit vozovka, říká expertka
Dopravci nyní hrozí pokuta až 500 tisíc korun, uvedl dopravní expert Roman Budský.
„Tohle řeší zákon o pozemních komunikacích, kam spadá nadměrná a nadrozměrná doprava. A tam se také stanoví, že tato vozidla se můžou po pozemních komunikacích pohybovat pouze s povolením příslušného silničního správního orgánu,“ řekl Budský.
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Rozřezat vrtnou soupravu jsme nechtěli. Hasiči o detailech vyproštění kamionu
Dodává, že provozovatel, který bude provádět nadměrnou dopravu, se musí obrátit se svojí žádostí na úřad. Ten zhodnotí navrhovanou trasu, její vhodnost, parametry a případně možná riziková místa, jestli tam je dostatečná výška a šířka, a jestli je tam nosnost mostu.
„Je otázka, kdo to celé zaplatí, na kolik byl dopravce pojištěný,“ dodává Budský.
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Vídeňská je po vyproštění kamionu volná. Díry opravili, škody jsou za desítky milionů
Kamion s vrtnou soupravou se zasekl minulou středu pod železničním mostem na frekventované Vídeňské ulici v pražské Krči. Vyproštění trvalo více než 24 hodin. Nejdříve přijeli hasiči se speciálním vyprošťovacím tankem, ten ale selhal, navíc se porouchal. Následně na pomoc proto povolali další dva podobné stroje, uvolnit náklad se jim povedlo až krátce před čtvrteční půlnocí. Těžkou techniku na místě doplnil přes den také jeřáb.
Místo je opět průjezdné bez omezení. Opravit se už podařilo i vozovku, která byla poškozená během vyprošťování soupravy zpod mostu.
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9. října 2026