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Kamion uvázlý v pražské Krči tam neměl co dělat, řidiči chybělo povolení

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  9:45
Uvázlý kamion v Praze ve Vídeňské ulici neměl podle magistrátu povolení k vjezdu do oblasti, kde je zákaz pro vozidla nad 12 tun. Chyběl mu také souhlas k nadměrné přepravě. Policie jako jednu z příčin uvádí nezajištěný náklad, nehodu stále vyšetřuje. Škody vyčíslila na několik desítek milionů korun.

KRIMI

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„Vozidlo nemělo povolení pro nadměrnou a nadrozměrnou přepravu hmotnosti, kam spadá mimo jiné i výška přepravy, a nemělo povolení pro vjezd do oblasti zákazu vjezdu vozidlům nad 12 tun,“ uvedl mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman. Řidič tak porušil povinnosti dané legislativou.

Kamion s nákladem uvázlý pod mostem ve Vídeňské ulici v Praze se pokusí vytáhnout vyprošťovací tank. (8. října 2026)
Nehoda kamionu ve Vídeňské ulici, kde s vrtnou soupravou uvázl pod železničním mostem. (7. října 2026)
Technická správa komunikací vozovku pod železničním mostem ve Vídeňské ulici provizorně opravila. (8. října 2026)
Technická správa komunikací vozovku pod železničním mostem ve Vídeňské ulici provizorně opravila. (8. října 2026)
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Policisté nyní zjišťují další příčiny a okolnosti, které nehodě předcházely. „Zatím jedna z příčin je to, že byl nezajištěný náklad, který se vlivem jízdy uvolnil, a tím došlo k uváznutí kamionu pod viaduktem,“ uvedl mluvčí pražské policie Jan Rybanský.

Návěs s šedesátitunovou soupravou vypravila podle serveru TN.cz firma Autodopravna Vlk. Její zaměstnanec František Vlk pro iDNES.cz uvedl, že záležitost řešit nebude, jelikož se ho vůbec netýká. „Já o téhle informaci ani vůbec nevím. Teď ji slyším poprvé. Prostě s tím nemám nic společného,“ řekl Vlk.

Proč se zasekl kamion v Krči? V místě se mohla zvýšit vozovka, říká expertka

Dopravci nyní hrozí pokuta až 500 tisíc korun, uvedl dopravní expert Roman Budský.

„Tohle řeší zákon o pozemních komunikacích, kam spadá nadměrná a nadrozměrná doprava. A tam se také stanoví, že tato vozidla se můžou po pozemních komunikacích pohybovat pouze s povolením příslušného silničního správního orgánu,“ řekl Budský.

Rozřezat vrtnou soupravu jsme nechtěli. Hasiči o detailech vyproštění kamionu

Dodává, že provozovatel, který bude provádět nadměrnou dopravu, se musí obrátit se svojí žádostí na úřad. Ten zhodnotí navrhovanou trasu, její vhodnost, parametry a případně možná riziková místa, jestli tam je dostatečná výška a šířka, a jestli je tam nosnost mostu.

„Je otázka, kdo to celé zaplatí, na kolik byl dopravce pojištěný,“ dodává Budský.

Vídeňská je po vyproštění kamionu volná. Díry opravili, škody jsou za desítky milionů

Kamion s vrtnou soupravou se zasekl minulou středu pod železničním mostem na frekventované Vídeňské ulici v pražské Krči. Vyproštění trvalo více než 24 hodin. Nejdříve přijeli hasiči se speciálním vyprošťovacím tankem, ten ale selhal, navíc se porouchal. Následně na pomoc proto povolali další dva podobné stroje, uvolnit náklad se jim povedlo až krátce před čtvrteční půlnocí. Těžkou techniku na místě doplnil přes den také jeřáb.

Místo je opět průjezdné bez omezení. Opravit se už podařilo i vozovku, která byla poškozená během vyprošťování soupravy zpod mostu.

9. října 2026
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