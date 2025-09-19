Vlak ve Vysočanech srazil člověka, ten na místě zemřel. Provoz částečně stojí

  21:20
V pražských Vysočanech v pátek večer vlak srazil člověka, který zraněním na místě podlehl. Kvůli vyšetřování nehody je zastavený provoz vlaků mezi hlavním nádražím a Vysočany, cestující mohou využít metro.

Slavnostní otevření vlakové stanice Praha-Vysočany po rekonstrukci (7. prosince 2023) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Policie oznámení o sraženém člověku dostala kolem 19:30. Zda se jednalo o muže, či ženu, policisté zatím nevědí. „Jsme na místě a zjišťujeme okolnosti nehody,“ řekl mluvčí pražské policie Jan Rybanský.

Hromadná nehoda sedmi vozidel uzavřela na více než hodinu dálnici D5 u Rokycan

Podle webu Českých drah se neštěstí stalo přímo ve stanici Praha - Vysočany, přes ni vedou tratě do Milovic a Mladé Boleslavi. Vlaky kvůli nehodě končí a začínají ve Vysočanech a nezajíždějí na hlavní nádraží. Pro spojení do centra mohou cestující využít metro B.

