Na Kolínsku srazil vlak prázdné auto, u Mirošovic usmrtil člověka

9:55 , aktualizováno 9:55

Ve Starém Kolíně na Kolínsku v neděli ráno narazil vlak do prázdného auta odstaveného na kolejích. Nikdo se nezranil, kvůli této nehodě byl zastaven provoz na trati Kolín–Pardubice. Doprava na železnici byla v neděli ráno přerušena také na trati Praha–Benešov poté, co u Mirošovic srazil vlak člověka. Oznámila to policejní mluvčí Lucie Nováková.