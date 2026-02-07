Na Smíchově se srazil vlak s pracovním strojem, nehoda zastavila provoz

Autor: ,
  16:40
Na železniční trati mezi pražským Smíchovem a Vyšehradem se v sobotu odpoledne srazil osobní vlak s pracovním strojem. Při nehodě se nikdo nezranil, vlak nevykolejil, drážní hasiči z něj evakuovali zhruba stovku cestujících, informoval mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Mezi smíchovským a hlavním nádražím byl zastaven provoz.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Podle webu Českých drah se rychlík s pracovním strojem srazil v obvodu stanice Praha-Smíchov, kde za provozu pokračuje rozsáhlá rekonstrukce tohoto dopravního uzlu. Stroj byl podle Kavky v profilu trati, kterou projížděl vlak. „Událost se vyšetřuje. Hasiči Správy železnic evakuovali stovku cestujících na první nástupiště,“ dodal mluvčí.

Nehoda omezila provoz dálkových i regionálních spojů ve směru z Prahy na západ země, některé byly zrušeny, jiné jezdí odklonem nebo mimořádně zastavují ve stanicích, kde jindy nestaví. Obnovení provozu očekává Správa železnic i České dráhy do 18:00.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Stavba pražského Dvoreckého mostu jde do finále

Nejčtenější

Ivana Tykač koupila částečně zbouranou vilu v Praze. Plánuje její obnovu

Historická vila na pražských Vinohradech je aktuálně v dezolátním stavu. (29....

Podnikatelka Ivana Tykač koupila historickou vilu na pražských Vinohradech. Dům, který navrhl architekt František Albert Libra, je ve velmi špatném stavu, část budovy jeden z předchozích vlastníků...

Hledaný otec od rodiny je mrtvý. Patrně ho zavraždil muž, který se zabil pádem z okna

Kriminalisté vyšetřují případ muže, který vypadl z domu v ulici Gorazdova v...

Pohřešovaný otec od rodiny, po kterém policie pátrala od minulého pátku, byl nalezen mrtvý. Policie ve středu oznámila, že zemřel násilnou smrtí. Za činem stojí nejspíš muž, jenž se v pondělí zabil...

Pardubice - Slavia 1:1, hosté drželi vedení i v deseti, před koncem je srazil Vecheta

Pardubický Vecheta slaví gól do sítě Slavie.

Dlouho, celých sedmdesát minut, bránili náskok v deseti. Nakonec slávističtí fotbalisté odjíždějí z Pardubic jen s bodem za remízu 1:1 poté, co těsně před koncem srovnal střídající Vecheta. Už v...

Týrání a téměř každodenní znásilňování. Soud poslal českého Trumpa do vězení

Obžalovaný Martin Oscar Trump u Obvodního soudu pro Prahu 8 (3. února 2026)

Tříletým vězením potrestal v úterý Obvodní soud pro Prahu 8 jedenapadesátiletého Martina Oscara Trumpa za týrání své již bývalé manželky. Ženu podle rozsudku také opakovaně znásilňoval. Muž, který se...

Ex řekla, ať hodím děti do popelnice, přiznal Mario ve Výměně. Za žárlivost se omluvil

Mezi osmi očima se mezi partnery strhla hádka. Mariovi se všechny ty aktivity,...

Nová Výměna manželek byla opět netradiční, zúčastnil se jí homosexuální pár. Vyměněný manžel Michal si musel poradit s konzervativním tatínkem, který čekal ženu a druhému muži příliš nevěřil. Alina...

Na Smíchově se srazil vlak s pracovním strojem, nehoda zastavila provoz

Správa železnic získala stavební povolení pro rekonstrukci železniční stanice...

Na železniční trati mezi pražským Smíchovem a Vyšehradem se v sobotu odpoledne srazil osobní vlak s pracovním strojem. Při nehodě se nikdo nezranil, vlak nevykolejil, drážní hasiči z něj evakuovali...

7. února 2026  16:40

Od otevření Národní galerie uběhlo 230 let. Výročí oslaví, ale výstav ubude

Proti proudu. Surrealismus má v tuzemsku mimořádnou tradici, která stále...

Ve znamení 230 let od ustanovení Společnosti vlasteneckých přátel umění se uskuteční letošní sezona v Národní galerii. Ta návštěvníkům nabídne méně výstav a programů, než bývali z uplynulých let...

7. února 2026

D1 u Modletic zablokoval převrácený kamion, dálnice ve směru na Prahu stála

Havarovaný kamion na 10. kilometru D1 směrem na Prahu zablokoval oba jízdní...

Dálnici D1 na 10. kilometru u Modletic v pátek večer zcela uzavřela nehoda kamionu. Vůz zůstal ležet přes oba jízdní pruhy ve směru na Prahu. Ačkoliv první zprávy z místa hovořily o zaklíněném...

6. února 2026  20:50,  aktualizováno  23:40

Teplárna Kladno končí. Vyzvala úřad, aby od dubna vybral nového dodavatele tepla

Teplárna Kladno. Produkuje elektrickou energii a teplo pro teplárenské a...

Teplárna Kladno oznámila konec výroby tepla. V tiskové zprávě o tom informovala společnost Sev.en Česká energie. Teplárna přestane dodávat teplo na jaře 2026 z důvodu ekonomické neudržitelnosti....

6. února 2026  13:05,  aktualizováno  16:34

Sparta v pohárech bez Grimalda. Plzeň vynechala Krčíka, Sigma i s Růskem

Sparťanský křídelník Joao Grimaldo se snaží přejít přes Erika Hunala z Dukly.

Mohla dopsat jen tři posily, a tak mimo soupisku pro evropské poháry zůstal Grimaldo. Sparťanské fotbalisty v Konferenční lize doplní Sonne, Irving a Vojta. Sigma ve stejné soutěži doplnila Šturma,...

6. února 2026  16:17

Kasařina vymizela, v online prostředí lupiči méně riskují, říká šéf policie

Premium
Nový ředitel Středočeskou policii nově vede Ondřej Smotlacha. Není žádným...

Středočeská policie má od tohoto měsíce nového policejního ředitele Ondřeje Smotlachu, dosavadního náměstka ředitele Václava Kučery, který odešel do penze. „Je to veliká odpovědnost. Vnímám to jako...

6. února 2026

Práce na Václavském náměstí utichly. Vše jde podle harmonogramu, tvrdí dopravní podnik

Stavba na Václavském náměstí zeje prázdnotou. (únor 2026)

Přes rok a půl již na Václavském náměstí probíhají stavební práce. V horní části této frekventované lokality se staví tramvajová trať, níže pak zase nové výstupy z metra nebo retenční nádrž. Celý...

6. února 2026  15:59

Jako Oscar. Pražská galerie Signal Space získala prestižní ocenění Inavation Award

Galerie digitálního umění Signal Space získala prestižní mezinárodní ocenění...

Galerie digitálního umění Signal Space získala prestižní mezinárodní ocenění Inavation Awards. To je v kulturních kruzích považováno za ekvivalent amerických Oscarů. Porota Signal Space zařadila mezi...

6. února 2026  14:55

Nechceme čekat na další tragédii. Nebezpečný úsek u smíchovského nádraží dozná změn

Místo činu, zatáčka u výjezdi z autobusového nádraží, kde ráno autobus srazil...

Nepřehlednou lokalitu před smíchovským nádražím čekají úpravy. Například v lednu zde po vážném střetu s autobusem přišla žena o nohy, chodci přesto dál riskantně místem přecházejí mimo vyznačené...

6. února 2026  14:13

Proražená pneumatika a pěkná řádka piv. Jsem debil, kál se opilý řidič

Půjčil si auto své matky, posilnil se 10 pivy a vyrazil do ulic Prahy.

Auto jedoucí s proraženou přední pneumatikou zaujalo strážníky v Cholupicích. Při kontrole pak narazili na opilého třiatřicetiletého výtečníka, který se je zprvu snažil přesvědčit, že auto neřídil....

6. února 2026  13:18

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Praha debatuje o LED lampách veřejného osvětlení. Ve Vídni si vyvinuli vlastní

Osvětlení v centru historické Vídně. Dominující teplota 3000K, velmi málo...

Vídeň dlouhodobě definuje globální parametry kvality městského života a je zároveň inovační autoritou. Příkladem toho je projekt Wien leuchtet, v jehož rámci město do roku 2028 dosadí do všech 133...

6. února 2026  11:27

Bohnická nemocnice chce za půl miliardy vybudovat centrum pro děti, řekl Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) navštívil Psychiatrickou nemocnici Bohnice. (6....

Psychiatrická nemocnice Bohnice chce za téměř půl miliardy korun vybudovat centrum dětské psychiatrické pomoci, řekl po její návštěvě premiér Andrej Babiš z ANO. Případ loňského útěku pacienta, který...

6. února 2026  11:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.