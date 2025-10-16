Vykolejení vlaku převážejícího auta v Kolíně. Hasiči pokračují v odklízení

Autor: ,
  7:53
Hasiči Správy železnic od rána pokračují v odstraňování následků středečního vykolejení nákladního vlaku v Kolíně, informoval mluvčí Správy železnic pro mimořádné události Martin Kavka. Podle webu Českých drah potrvá omezení do dnešních 12:00.
V Kolíně v noci na středu vykolejil nákladní vlak. Jeden z vagonů převážel...

V Kolíně v noci na středu vykolejil nákladní vlak. Jeden z vagonů převážel osobní auta. (15. října 2025) | foto: Martin Kavka

V Kolíně v noci na středu vykolejil nákladní vlak. Jeden z vagonů převážel...
V Kolíně v noci na středu vykolejil nákladní vlak. Jeden z vagonů převážel...
V Kolíně v noci na středu vykolejil nákladní vlak. Jeden z vagonů převážel...
V Kolíně v noci na středu vykolejil nákladní vlak. Jeden z vagonů převážel...
28 fotografií

„Po půlnoci hasiči přerušili činnost. Od rána pak práce na likvidaci mimořádné události pokračují. Oba vagony mají utrhané podvozky a bude nutné je pomocí kolejového jeřábu nadzvednout a usadit náhradní podvozky, na kterých bude vagon odtažen na odstavné koleje,“ uvedl Kavka.

Dva vozy nákladního vlaku vykolejily ve středu brzy ráno, událost se obešla bez zranění. Jeden z vagonů převážel osobní auta. Příčiny vykolejení zjišťovali inspektoři Drážní inspekce.

V Kolíně vykolejil nákladní vlak převážející auta, škoda je 42 milionů

Předběžnou škodu na vlaku, autech a trati vyčíslili zhruba na 42 milionů korun. Následky nehody začali hasiči odstraňovat ve středu kolem 13:00, automobily z poškozeného vlaku museli postupně odstraňovat pomocí vyprošťovacího automobilu.

Vlaky na koridoru z Prahy do Pardubic jezdí bez omezení, zastavený je provoz na Kutnou Horu a na Velký Osek. Cestující mohou využít náhradní autobusy.

15. října 2025

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ať platí bohatí, zní z Francie. Sociální Evropa se může stát brzy minulostí

Desítky let se Evropané hlavně v západních státech těšili z poměrně vysoké kvality života, který zastřešoval štědrý systém sociálního zabezpečení, relativně vysoké důchody, dostupné školství i mnohde...

Hromadná nehoda aut, motocyklu a vlaku za Prahou. Zranily se i dvě děti

Při nehodě u Jenče západně od Prahy se dnes ráno vážně zranila žena, do nemocnice ji přepravil vrtulník. V autě s ní cestovaly dvě děti, obě záchranáři také převezli do nemocnice. Postupně do sebe...

V Kolíně vykolejil nákladní vlak převážející auta, škoda je 42 milionů

V Kolíně v noci na středu vykolejil nákladní vlak. Jeden z vagonů převážel osobní auta. Na místě zasahují hasiči Správy železnic, povolán byl nehodový vlak. Spoje na koridoru z Prahy do Pardubic...

Metro C nejelo po celé délce a v obou směrech. Do kolejiště spadl kryt svítidla

Pražské metro C bylo dnes po deváté hodině dopoledne ochromeno po celé své délce a v obou směrech. Podle dopravního podniku za to mohla technická závada ve stanici Pankrác při instalaci nového...

Policie hledala nebezpečného muže, který utekl z Bohnic. Našli ho u nádraží

Pražští policisté pátrali po muži, který se v pátek nevrátil z vycházky do lékařského zařízení v Bohnicích. Tam soud muže umístil kvůli pokusu o vraždu. V sobotu po 13. hodině policisté oznámili, že...

Vykolejení vlaku převážejícího auta v Kolíně. Hasiči pokračují v odklízení

Hasiči Správy železnic od rána pokračují v odstraňování následků středečního vykolejení nákladního vlaku v Kolíně, informoval mluvčí Správy železnic pro mimořádné události Martin Kavka. Podle webu...

16. října 2025  7:53

Z havarovaného náklaďáku unikl formaldehyd, hasiči sbírali zasažený sorbent

V Netvořicích na Benešovsku po půl deváté ráno havarovalo auto s návěsem, vezlo formaldehyd. Část nebezpečné látky unikla, hasiči udělali hráze ze sorbentu. Nebezpečí podle policie nehrozí. Nikdo...

15. října 2025  9:33,  aktualizováno  16.10 7:31

Pražanky si vybraly horší den. USK se v Eurolize nevyrovnal sebejisté Gironě

Úřadující euroligové šampionky z USK Praha poprvé v sezoně prohrály. V souboji nejsilnějších celku základní skupiny A nestačily 60:75 na španělskou Gironu. Před domácím publikem v hale Královka po...

15. října 2025  18:45,  aktualizováno  23:02

Řidič osobáku vjel u Židněvsi do protisměru, po srážce s kamionem zemřel

Tragická nehoda se ve středu odpoledne stala na silnici I/16 u Židněvsi na Mladoboleslavsku. Podle policie řidič osobního vozu z dosud neznámých příčin vjel do protisměru, kde se střetl s nákladním...

15. října 2025  17:34,  aktualizováno  22:45

Popeláři opět vyrazili na magistrát. Odmítají obvinění ředitele Pražských služeb

Jednací sál zastupitelstva hlavního města se ve středu opět zbarvil do oranžova. Místa pro veřejnost obsadili zaměstnanci a odboráři Pražských služeb, v nichž už měsíce zuří ostré interní spory. Na...

15. října 2025  11:30,  aktualizováno  17:44

Zproštění v kauze požáru Českého Švýcarska neplatí, strážce budou soudit znovu

Odvolací Vrchní soud v Praze zrušil zproštění viny bývalého dobrovolného strážce Jiřího Lobotky v kauze požáru Národního parku České Švýcarsko. Kauzu vrátil k dalšímu projednání. Muž se k činu...

15. října 2025,  aktualizováno  15:45

Případ srážky policejního vozu s jiným autem míří k soudu, zemřela při ní dívka

Státní zástupce podal v září obžalobu na policistku, která loni nabourala v Praze 2 policejním vozem do jiného auta. Při nehodě zemřel jeden člověk a další tři byli zraněni. Ženu žalobce viní z...

15. října 2025  15:30

Záchranáři otevřeli další základnu. Z Vršovic vyjíždí do terénu 11 sanitek

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy otevřela v metropoli již 24. výjezdovou základnu. Až 11 sanitek najednou může nově vyrazit do pražských ulic ze zrekonstruované základny ve...

15. října 2025  14:41

V Kolíně vykolejil nákladní vlak převážející auta, škoda je 42 milionů

V Kolíně v noci na středu vykolejil nákladní vlak. Jeden z vagonů převážel osobní auta. Na místě zasahují hasiči Správy železnic, povolán byl nehodový vlak. Spoje na koridoru z Prahy do Pardubic...

15. října 2025  7:15,  aktualizováno  13:19

Na oběd se strachem. Prvňáky trápí příliš těžké tácy, škola zvažuje nasadit vozíky

Premium

Začátek září. Prvňák ze ZŠ Tupolevova Dávid se vrací domů po dalším dni ve škole. Líbí se mu tam, ale matce se svěřuje, že s obavami chodí na oběd – tác s jídlem je pro malého školáka prostě příliš...

15. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Ježek. Jméno dají fanoušci. Pražské MS v krasobruslení už má svého maskota

Maskotem mistrovství světa v krasobruslení, které se uskuteční v březnu příštího roku v Praze, bude ježek. Jméno maskotovi určí fanoušci, budou ho moci navrhovat a vybírat do konce října na...

15. října 2025  12:16

Metro C nejelo po celé délce a v obou směrech. Do kolejiště spadl kryt svítidla

Pražské metro C bylo dnes po deváté hodině dopoledne ochromeno po celé své délce a v obou směrech. Podle dopravního podniku za to mohla technická závada ve stanici Pankrác při instalaci nového...

15. října 2025  9:31,  aktualizováno  12:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.