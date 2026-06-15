K nehodě dvou mužů poslal dispečink posádku s lékařem a dvě posádky záchranářů.
„Měli jsme v péči dva pacienty ve věku kolem padesáti a šedesáti let. Oba utrpěli vícečetná závažná poranění, byli kompletně vyšetřeni následně i ošetřeni a při vědomí transportováni do traumacentra,“ uvedl pro redakci iDNES.cz mluvčí záchranářů Karel Kirs.
Podle informací, které na sociální síti X uveřejnila policie jsou tři pruhy dálnice ve směru na Prahu uzavřené. Provoz se posouvá najížděcím a odstavným pruhem od blízké čerpací stanice. V místě se tvoří kolony.
Na základě šetření policisté zjistili, že řidič jednoho z vozidel narazil do pojizdné uzavírkové tabule, která určovala směr jízdy z důvodu rekonstrukce vozovky. Odmrštěný vozík zranil pracovníka, který stál na komunikaci.
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Muž chtěl zabránit další nehodě po sražení divočáka, smetlo ho auto