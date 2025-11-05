Hasiči přijeli řešit únik vody z bytu, uvnitř našli mrtvého člověka a stopy požáru

Událost byla hlášena před úterní 15. hodinou. Hasiči byli přivoláni k bytu, z nějž unikala voda.
„Když ho otevřeli, zjistili, že uvnitř byl požár, který se sám uhasil. Přehořely nějaké trubky, z nichž začala vytékat voda,“ uvedla mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.
Hasiči zároveň v bytě objevili člověka bez známek života. Zda úmrtí souvisí s požárem je předmětem vyšetřování, dodala Sýkora Fliegerová.