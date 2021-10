Tramvajová trať bude po nehodě na Podolském nábřeží od soboty opět průjezdná

Provoz tramvají do Modřan ale ještě v sobotu mírně omezí plánovaná údržba. Vyplývá to z informací, které v pátek na Twitteru zveřejnila Pražská integrovaná doprava (PID).

Středeční nehoda zastavila provoz tramvají mezi zastávkami Podolská vodárna a Dvorce, dotklo se to pěti linek. Popelářské auto narazilo do sloupu držícího troleje a vyvrátilo ho. Řidič podle policie zřejmě upadl do mikrospánku, nikdo nebyl zraněn. Cestující na Podolském nábřeží musejí přestupovat do náhradních autobusů. Tramvaje z centra se otáčejí na Podolské vodárně, z Dvorců do Modřan jezdí tramvajová linka 17, v noci 92.

Noční linka 92, která nahrazuje denní tramvajovou dopravu kolem půlnoci, už v noci na sobotu pojede až do Modřan. Z provozních důvodů však bude v Podolí potřeba přestoupit mezi dvěma vlaky, uvedla PID. „Od zahájení ranního provozu se již bude jezdit podle pravidelných jízdních řádů. Mezi 07:30 a 17:00 proběhne plánovaná údržba tramvajové trati mezi Braníkem a Modřany, linky 17 a 27 budou ukončeny na Nádraží Braník, do Modřan pojede náhradní linka X17,“ doplnila na twitteru. Zcela do normálu se provoz vrátí od neděle.

Poškozené troleje omezují v Praze provoz tramvají obvykle jen na několik hodin, zpravidla poté, co je strhne nákladní auto nebo autobus. Problémy jsou častěji ve snížených podjezdech, například mezi Andělem a Smíchovským nádražím, u Výstaviště nebo na Výtoni.