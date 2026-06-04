„V péči jsme měli jednoho zraněného pacienta,“ potvrdila mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková.
Nehoda se stala okolo 10:30 v ulici U Chirany. Podle dostupných informací uzavřela silnici na zhruba čtyři hodiny.
Na místě zasahovaly složky Integrovaného záchranného systému (IZS). Policie nehodu vyšetřuje.
Podle webu dopravniinfo.cz je již silnice plně průjezdná.
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