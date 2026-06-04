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Sanitka se srazila s dodávkou. Doprava několik hodin stála, jeden zraněný

Autor:
  14:27
Nehoda sanitky ve čtvrtek omezila dopravu v ulici U Chirany v Tehovci. Podle dostupných informací se srazila s dodávkou. Silnice byla dočasně uzavřena, na místě zasahovaly složky IZS.
Havárie sanitky a dodávky v obci Tehovec v ulici U Chirany. Silnice byla...

Havárie sanitky a dodávky v obci Tehovec v ulici U Chirany. Silnice byla dočasně uzavřena. (4. června 2026) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Havárie sanitky a dodávky v obci Tehovec v ulici U Chirany. Silnice byla...
Havárie sanitky a dodávky v obci Tehovec v ulici U Chirany. Silnice byla...
Havárie sanitky a dodávky v obci Tehovec v ulici U Chirany. Silnice byla...
Havárie sanitky a dodávky v obci Tehovec v ulici U Chirany. Silnice byla...
9 fotografií

„V péči jsme měli jednoho zraněného pacienta,“ potvrdila mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková.

Nehoda se stala okolo 10:30 v ulici U Chirany. Podle dostupných informací uzavřela silnici na zhruba čtyři hodiny.

Na místě zasahovaly složky Integrovaného záchranného systému (IZS). Policie nehodu vyšetřuje.

Podle webu dopravniinfo.cz je již silnice plně průjezdná.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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