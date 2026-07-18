Záchranáři převzali do péče muže s lehkým zraněním kolene. Podle informací redaktora iDNES.cz z místa je vozovka už zcela průjezdná. Nehoda komplikovala provoz zhruba půl hodiny.
Mluvčí pražské policie Richard Hrdina na dotaz redakce uvedl, že zraněným je pouze řidič havarovaného vozidla. Nikdo z cestujících neutrpěl zranění.
Ulice Argentinská v Praze
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