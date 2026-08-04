Nehoda se podle mluvčího policie stala kolem osmé hodiny ráno.
„Tunel byl na nějakých dvacet minut neprůjezdný, nicméně následky dopravní nehody už byly odstraněny. Provoz je už oboustranně obnoven,“ uvedl.
Policisté nemají informace o tom, že by byl někdo při nehodě zraněn. „Nemáme informace o tom, že by tam bylo nějaké zranění nebo že by řidiči byli pod vlivem alkoholu,“ doplnil mluvčí. Okolnostmi nehody se nyní zabývá policie.
Škoda na tramvaji podle informací reportéra iDNES.cz činí přibližně milion korun.
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