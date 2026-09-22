Auto srazilo chodce v pražské Libuši, muž má vážné zranění hlavy

Muž okolo 35 let podle záchranné služby utrpěl závažné poranění hlavy. „Byl kompletně vyšetřen, následně stabilizován a transportován do trauma centra,“ uvedl mluvčí záchranné služby v Praze Karel Kirs.
„Na místě jsou kolegové z dopravní služby, kteří zjišťují okolnosti této dopravní nehody,“ uvedl mluvčí pražské policie Jan Rybanský.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz