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Auto srazilo chodce v pražské Libuši, muž má vážné zranění hlavy

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  20:29
Vážná dopravní nehoda uzavřela ulici Meteorologickou v pražské Libuši. (22....

Vážná dopravní nehoda uzavřela ulici Meteorologickou v pražské Libuši. (22. září 2026) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Vážná dopravní nehoda uzavřela ulici Meteorologickou v pražské Libuši. (22....
Vážná dopravní nehoda uzavřela ulici Meteorologickou v pražské Libuši. (22....
Vážná dopravní nehoda uzavřela ulici Meteorologickou v pražské Libuši. (22....
Vážná dopravní nehoda uzavřela ulici Meteorologickou v pražské Libuši. (22....
20 fotografií
V pražské Libuši dnes večer došlo k vážné nehodě, při které osobní vozidlo srazilo chodce. Vážně zraněného muže okolo 35 let převezla záchranná služba do nemocnice. Ke střetu došlo v Meteorologické ulici.

Muž okolo 35 let podle záchranné služby utrpěl závažné poranění hlavy. „Byl kompletně vyšetřen, následně stabilizován a transportován do trauma centra,“ uvedl mluvčí záchranné služby v Praze Karel Kirs.

„Na místě jsou kolegové z dopravní služby, kteří zjišťují okolnosti této dopravní nehody,“ uvedl mluvčí pražské policie Jan Rybanský.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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