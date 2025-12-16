Na pražském Žižkově se srazily tramvaje

Dvě tramvaje se ráno srazily v Želivského ulici v Praze. Nehoda si vyžádala krátkodobé omezení tramvajového provozu, zpoždění nabraly i autobusy.
V ulici Želivského došlo ke srážce tramvají (16. prosinec 2025)

V ulici Želivského došlo ke srážce tramvají (16. prosinec 2025) | foto: iDNES.cz

V ulici Želivského došlo ke srážce tramvají (16. prosinec 2025)
V ulici Želivského došlo ke srážce tramvají (16. prosinec 2025)
V ulici Želivského došlo ke srážce tramvají (16. prosinec 2025)
V ulici Želivského došlo ke srážce tramvají (16. prosinec 2025)
Na místě nemusely zasahovat žádné složky Integrovaného záchranného systému (IZS). Dopravní podnik nehodu vyřešil bez nutnosti asistence dalších složek.

Nehoda se dotkla provozu linek 7, 10, 11, 16 a 26 a měla také dopad na autobusové spoje. Omezení dopravy trvalo jen 16 minut.

Podle dopravního podniku se nehoda obešla bez zranění. „Žádný z řidičů tramvají ani žádný z cestujících neutrpěl újmu na zdraví,“ potvrdil operátor infolinky DPP pro iDNES.cz.

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.