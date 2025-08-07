Komplikace před Prahou. Na D1 se po nehodě kamionů vysypaly přepravky s pivem

K nehodě dvou nákladních automobilů došlo před sjezdem na pražské Háje a Opatov. „Z jednoho vozu došlo k úniku pohonných hmot, který byl za nás zasypán,“ uvedl mluvčí hasičů Vojtěch Sosna. „Na jejich zasypaní jsme spotřebovali 150 kg sorbentu,“ napsali hasiči na síti X.
Z druhého kamionu se zase vysypal náklad. Na silnici vypadaly přepravky s lahvemi piva. Mnoho z nich se rozkutálelo či rozbilo. Hasiči následně střepy odklidili.
Okolnosti nehody na místě vyšetřovali policisté „V současné chvíli je provoz veden jedním pruhem,“ sdělil před 13. hodinou policejní mluvčí Richard Hrdina.
Podle informací iDNES.cz za nehodu může kamion, který nakonec skončil vepředu. Po nárazu do nákladního vozidla s přepravkami piva měl vozidlo objet.
Policie má na místě hotovo, nyní se čeká na odtažení vozidel. Dorazil také čisticí vůz. Mluvčí hasičů dříve uvedl, že místo bude předáno Technické správě komunikací (TSK). Havárie se obešla bez zranění.