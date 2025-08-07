Komplikace před Prahou. Na D1 se po nehodě kamionů vysypaly přepravky s pivem

  13:15aktualizováno  14:06
Ve čtvrtek před dvanáctou hodinou došlo na 3,5. kilometru dálnice D1 ve směru do Prahy k dopravní nehodě dvou kamionů. Z jednoho z nich následně vypadaly přepravky s pivem, lahve se rozkutálely po dálnici. Z druhého zase masivně unikaly provozní kapaliny, jak informoval iDNES.cz policejní mluvčí Richard Hrdina. Provoz je veden jedním pruhem, kolona je dlouhá několik kilometrů.

K nehodě dvou nákladních automobilů došlo před sjezdem na pražské Háje a Opatov. „Z jednoho vozu došlo k úniku pohonných hmot, který byl za nás zasypán,“ uvedl mluvčí hasičů Vojtěch Sosna. „Na jejich zasypaní jsme spotřebovali 150 kg sorbentu,“ napsali hasiči na síti X.

Z druhého kamionu se zase vysypal náklad. Na silnici vypadaly přepravky s lahvemi piva. Mnoho z nich se rozkutálelo či rozbilo. Hasiči následně střepy odklidili.

Okolnosti nehody na místě vyšetřovali policisté „V současné chvíli je provoz veden jedním pruhem,“ sdělil před 13. hodinou policejní mluvčí Richard Hrdina.

Podle informací iDNES.cz za nehodu může kamion, který nakonec skončil vepředu. Po nárazu do nákladního vozidla s přepravkami piva měl vozidlo objet.

Policie má na místě hotovo, nyní se čeká na odtažení vozidel. Dorazil také čisticí vůz. Mluvčí hasičů dříve uvedl, že místo bude předáno Technické správě komunikací (TSK). Havárie se obešla bez zranění.

Před Prahou na dálnici D1 došlo k dopravní nehodě dvou kamionů, z jednoho vypadl náklad s pivem. (7. srpna 2025)
Podle obžaloby chtěl upálit lidi v bytě, soud muže potrestal jen za vydírání

Marek Ferst, který je obžalovaný z pokusu o upálení tří lidí v suterénním bytě v Poděbradech, si ve středu vyslechl verdikt. Krajský soud v Praze ho potrestal čtyřmi lety vězení za vydírání a...

6. srpna 2025  10:50

Demolice lávky u letiště uzavře D7, nová v budoucnu umožní rozšíření dálnice

D7 u Prahy bude o tomto víkendu kompletně uzavřená. Důvodem je plánovaná demolice staré letištní lávky, která komunikaci překlenuje hned na 1. kilometru dálnice. Úplná uzavírka potrvá od sobotních...

6. srpna 2025  9:17,  aktualizováno  9:59

