Srážka tramvaje a popelářského vozu ráno blokovala Moskevskou ulici v Praze

Nehoda se stala po 7:00, kdy tramvaj jedoucí směrem na Čechovo náměstí čelně vrazila do zadní části popelářského vozu. Kolize se obešla bez zranění.
Moskevské ulice byla oboustranně uzavřená a další provoz odkloněn. K obnovení došlo kolem 9:15. Na místě probíhalo policejní vyšetřování. U obou řidičů provedla policie dechovou zkoušku, která byla na obou stranách negativní.
„Na místě jsou všechny složky integrovaného záchranného systému a kolegové z dopravní služby, kteří budou zjišťovat míru zavinění jednotlivých účastníků dopravní nehody,“ uvedl ráno pro redakci iDNES.cz policejní mluvčí Jan Rybanský.
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Podle Rybanského je škoda na obou vozidlech předběžně vyčíslena na několik stovek tisíc korun.
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