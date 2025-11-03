Řidič se při předjíždění čelně střetl s plným autobusem, je ve vážném stavu

  11:30
U Smečna na Kladensku v pondělí ráno havaroval autobus s desítkami cestujících a auto. Pravděpodobnou příčinou nehody bylo předjíždění. Řidiče osobního vozu museli vyprostit hasiči a vrtulník jej přepravil do nemocnice, řekly mluvčí středočeské záchranné služby Monika Nováková a policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.
Středočeští hasiči zasahovali u dopravní nehody autobusu a osobního automobilu nedaleko Smečna na Kladensku. (3. listopadu 2025) | foto: HZS Středočeského kraje

Vozy nabouraly po 6:30. „Pravděpodobně k tomu došlo tak, že řidič začal předjíždět jiné vozidlo a střetl se s protijedoucím autobusem,“ uvedla Schneeweissová.

Zdrogovaný řidič se zákazem řízení skončil s autem v kotrmelcích, dva vážně zranění

Podle mluvčí středočeské záchranné služby Moniky Novákové vrtulník přepravil řidiče osobního auta do pražské Fakultní nemocnice Motol.

V autobusu se při střetu nacházelo přes 40 cestujících, tři z nich záchranáři na místě ošetřili a následně z péče propustili.

„Pro cestující z autobusu byl přistaven nejprve evakuační autobus ze Slaného a následně náhradní autobusová doprava,“ uvedli středočeští hasiči na síti X.

Silnice byla zhruba tři hodiny uzavřená.

