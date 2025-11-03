Vozy nabouraly po 6:30. „Pravděpodobně k tomu došlo tak, že řidič začal předjíždět jiné vozidlo a střetl se s protijedoucím autobusem,“ uvedla Schneeweissová.
Podle mluvčí středočeské záchranné služby Moniky Novákové vrtulník přepravil řidiče osobního auta do pražské Fakultní nemocnice Motol.
V autobusu se při střetu nacházelo přes 40 cestujících, tři z nich záchranáři na místě ošetřili a následně z péče propustili.
„Pro cestující z autobusu byl přistaven nejprve evakuační autobus ze Slaného a následně náhradní autobusová doprava,“ uvedli středočeští hasiči na síti X.
Silnice byla zhruba tři hodiny uzavřená.