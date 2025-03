Video ukázalo viníka nehody, při níž se zranilo pět lidí. Kamioňák neměl šanci

Už v pátek po nehodě policie uvedla, že řidič osobního auta značky BMW zřejmě nedal přednost blížícímu se kamionu. „Nákladní vozidlo bylo následně odmrštěno a střetlo se s dalším osobním vozidlem,“ uvedla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

To nyní potvrzují i záběry, které řidič kamionu poskytl CNN Prima News.

Šofér zároveň situaci popsal ze svého pohledu. „Měl jsem na tachometru sotva 50 km/h a v protisměru odbočoval přes můj směr kamion. Jak odbočil, tak mi zprava přímo před kabinu vjel řidič BMW. Po srážce s ním jsem byl odhozen na auto naproti, které bylo v odbočovacím pruhu. Nebyla šance s tím bohužel vůbec nic udělat,“ sdělil.

Podle něj se vše událo velmi rychle. „Jezdím víc jak patnáct let a toto se mi stalo poprvé. Vyběhl jsem ven a zjišťoval, jak jsou na tom posádky z osobních aut,“ popsal.

Kolem nehody se prý seběhla spousta řidičů a každý pomáhal. „Naštěstí nikdo nezůstal v autě zaklíněný. Byl to šok a bezmoc. Nechtěl bych to zažít znovu,“ dodal řidič kamionu.

Nehoda se stala v pátek krátce po 14:00 na křížení silnice I/16 a I/7. „Muže a dvě děti se středně těžkými zraněními vezeme do Fakultní nemocnice Motol, ženu s bolestí bérce po ošetření směřujeme do Ústřední vojenské nemocnice a pátého pacienta, který nemá viditelná poranění, vezeme k dalšímu vyšetření do nemocnice ve Slaném,“ uvedla tehdy mluvčí krajské záchranné služby Monika Nováková.

Dechové zkoušky na alkohol byly u všech šoférů negativní. Proč řidič osobního auta před kamion vjel, bude policie teprve zjišťovat.