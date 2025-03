U Slaného se srazila dvě osobní auta s nákladním, zraněné jsou i děti

Nehoda se stala po 14:00 na křížení silnice I/16 a I/7. Řidič osobního auta podle policie zřejmě nedal přednost nákladnímu vozidlu. Náraz osobní vůz odmrštil na další osobní auto. Pět cestujících z osobních aut se zranilo, řidič nákladního auta vyvázl bez zranění.

„Muže a dvě děti se středně těžkými zraněními vezeme do Fakultní nemocnice Motol, ženu s bolestí bérce po ošetření směřujeme do Ústřední vojenské nemocnice a pátého pacienta, který nemá viditelná poranění, vezeme k dalšímu vyšetření do nemocnice ve Slaném,“ uvedla mluvčí krajské záchranné služby Monika Nováková.

Dechové zkoušky na alkohol byly u všech šoférů negativní. „Policisté budou dál zjišťovat veškeré okolnosti a i míru zavinění účastníků nehody,“ dodala policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.