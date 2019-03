Řidič projel křižovatku v Sedlčanech a proboural zeď, selhaly mu brzdy

18:45 , aktualizováno 18:45

Vrtulník záchranářů letěl ve čtvrtek odpoledne do Sedlčan k nehodě náklaďáku. Řidiči zřejmě selhaly brzdy a s náklaďákem najel do dvou aut. Zastavil až o zeď hotelu. Do nemocnice s ním odletěl vrtulník.