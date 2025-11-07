Hromadná srážka ochromila provoz na D5. Zasahují policisté, hasiči i záchranáři

20:19
  20:19
Dálnici D5 ve směru na Prahu zastavila v pátek večer na čtvrtém kilometru u Rudné hromadná nehoda několika aut. Na místě zasahují policisté, hasiči i záchranáři.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Podle prvních informací se srážka obešla bez zranění, sdělily mluvčí policie Vlasta Suchánková a záchranné služby Nina Nováková.

Nehoda se stala kolem 19:15. Původní zprávy hovořily o čtyřech havarovaných vozech. „Na potvrzení je ale ještě brzo. Budeme to teprve upřesňovat,“ řekla před 19:45 Suchánková.

Tragická nehoda auta s pěti lidmi na D5. Dva mrtví, tři vážně zranění

„Zatím nemám potvrzeno, nicméně podle hlášení to vypadá, že to bude spíše bez zranění,“ dodala Nováková.

Řidiči mohou z dálnice sjet na pátém kilometru přes sjezd na Rudnou, zpět se pak mohou vrátit na prvním kilometru u Třebonic.

Jakub Vágner ulovil největší rybu orlické přehrady

Nejčtenější

Tři roky odříkání. Vágner se pochlubil úlovkem největší ryby vltavské kaskády

Jakub Vágner ulovil největší rybu orlické přehrady. (2. listopadu 2025)

V nedělním dešti se z orlické přehrady přihlásil rybář Jakub Vágner s dalším významným úlovkem. Ve videu popisuje příběh, jak o vylovení obřího sumce usiloval tři roky spolu se svým kamarádem....

Ve vnitrobloku vznikl díky skvělému nápadu industriální byt

Do bytu lze vstoupit i samostatnými dveřmi přístupnými z terasy.

Velké světlíky, dřevo, industriální detaily i průmyslové materiály, to vše harmonicky propojené promyšlenými barevnými kontrasty. I díky tomu zrekonstruovanému bytovému prostoru v historické zástavbě...

Policie zasahovala ve VZP kvůli veřejným zakázkám, zadržela devatenáct lidí

Policisté zasahují v budově VZP v Praze (3. listopadu 2025)

Policie zasahovala v budově Všeobecné zdravotní pojišťovny v Praze na Vinohradech. Celkem bylo podle státního zástupce Miloše Klátika zadrženo 19 lidí. Zásah se týkal zakázek, které zadala VZP. Podle...

Sesuv půdy ve Stodůlkách strhl auto strážníků, převrátilo se na střechu

V Ostřicové ulici v pražských Stodůlkách došlo k sesuvu svahu a části vozovky....

V Ostřicové ulici v pražských Stodůlkách v pondělí dopoledne zasahovali hasiči ze stanice Smíchov. Došlo zde k sesuvu svahu a části vozovky, který s sebou do vzniklé kaverny strhl zaparkované...

Ať rozhodne soud. Policistka smrtelnou nehodu nezpochybnila, vinu ale neuznala

Policistka Lucie Vavrochová obžalovaná kvůli smrtelné nehodě (Obvodní soud pro...

Případ policistky Lucie Vavrochové, která vloni nabourala v Praze 2 policejním vozem do jiného auta, v pátek projednával Obvodní soud pro Prahu 2. Žena uvedla, že se nehoda stala tak, jak ji státní...

El Nordico bude bez tvrďáka Macháče. Opouští Válečníky, míří do Slavie

Petr Macháč z Děčína v zápase s Levicemi

Petr Macháč nečekaně mění působiště. Tvrdý pivot opouští ligové Válečníky a míří do konkurenční pražské Slavie. „Nebylo to z naší hlavy, Slavia se Petrovi ozvala, on se rozhodl tu nabídku přijmout....

7. listopadu 2025  17:04

Panenky a medvídci za zrcadlem. Výstava Doll Prague slaví v Lucerně první desetiletí

Doll Prague - Mezinárodní výstava profesionálních uměleckých panenek, loutek a...

Palác Lucerna hostí od 7. listopadu mezinárodní výstavu uměleckých panenek a sběratelských medvídků Teddy. Jubilejní 10. ročník Doll Prague, který se nese v duchu Carrollovy pohádky Alenka v říši...

7. listopadu 2025  16:54

Prezidenta zlákala výstava nejdelších motorek světa, prokázal zasvěcené znalosti

Národní technické muzeum v Praze vystavuje 30 motocyklů značky...

Prezident Petr Pavel si nenechal ujít výstavu historických motorek „Böhmerland nebo Čechie. Nejdelší motocykl na světě“, která ve čtvrtek slavnostně začala v pražském Národním technickém muzeu. Sám...

7. listopadu 2025  14:05

Matku otrávil metanolem kvůli tíživé situaci, přiznal u soudu. Inspiroval ho film

ilustrační snímek

Krajský soud v Praze v pátek začal projednávat případ šestačtyřicetiletého muže, který podle obžaloby na Příbramsku letos v lednu metanolem otrávil svou matku. Muž se k činu přiznal, odmítá ale, že...

7. listopadu 2025  13:31

Ať rozhodne soud. Policistka smrtelnou nehodu nezpochybnila, vinu ale neuznala

Policistka Lucie Vavrochová obžalovaná kvůli smrtelné nehodě (Obvodní soud pro...

Případ policistky Lucie Vavrochové, která vloni nabourala v Praze 2 policejním vozem do jiného auta, v pátek projednával Obvodní soud pro Prahu 2. Žena uvedla, že se nehoda stala tak, jak ji státní...

7. listopadu 2025  13:10

Chotkovy sady se promění v parádní park s výhledy. Praha ukázala vizualizace

Vítězný návrh na obnovu Chotkových sadů od studia Arkytek. (7. listopadu 2025)

Oživení zeleně, vylepšení mobiliáře i nové prvky zahrnuje plán na revitalizaci Chotkových sadů poblíž Pražského hradu. Nejlepší návrh na obnovu chátrajícího parku představili dnes zástupci Institutu...

7. listopadu 2025  12:25

Bojovali za sovětský režim, řeší historici. Po Olbrachtově vadí i stanice Bratří Synků

Premium
ilustrační snímek

Proletářské metro? Ohledně pojmenování stanice metra D po Ivanu Olbrachtovi se rozhořel spor. Zatím pracovní název vadí Ústavu pro studium totalitních režimů. Trnem v oku je i plánovaná stanice...

7. listopadu 2025  11:32

Řidič na Mladoboleslavsku se vyhýbal psovi a s autem skončil v rybníce

Automobil značky BMW, který skončil v rybníce u obce Žantov. (7. listopadu 2025)

K nehodě osobního automobilu, při níž vůz skončil i s řidičem v rybníce, vyjížděly složky IZS ve čtvrtek dopoledne na Mladoboleslavsku. Šofér z vozidla unikl svépomocí jen s lehkým zraněním, nicméně...

7. listopadu 2025  11:02

Řidič tramvaje tyčí zlomil ruku cestujícímu, po přezkumu případu nebude stíhaný

Policie hledá svědky napadení

Řidič tramvaje, který loni v lednu udeřil cestujícího kovovou tyčí, jednal v sebeobraně. K takovému závěru došli kriminalisté, kteří přezkoumali incident z pražské zastávky Lehovec a rozhodli o...

7. listopadu 2025  9:34

Orchestr z 3D tiskáren. Galerijní instalace proměňuje hluk strojů v hudbu

Digitální designér Michael Rosa, jeden z hlavních autorů projektu. (6....

Z bzučivého zvuku, který běžně doprovází výrobu plastových figurek, se stala hudba. V pražské Kunsthalle vznikla nová interaktivní instalace CTRL+Play, která proměňuje 3D tiskárny v hudební nástroje....

7. listopadu 2025  8:18

Poctivost, pevná defenziva. Od toho se musíme odrazit, říká sparťan Kadeřábek

Pavel Kadeřábek (vpravo s kapitánskou páskou) po zápase s Rakówem Čenstochová v...

Čtyři z posledních pěti zápasů proseděl na lavičce, ve čtvrtek večer proti Rakówu Čenstochová (0:0) se Pavel Kadeřábek dočkal. „Jak já se těšil, byl jsem hodně nabuzený. Když můžu za Spartu bojovat...

7. listopadu 2025

Haraslína střídání naštvalo i zaskočilo. Potřebuju ho i na ligu, vysvětlil Priske

Lukáš Haraslín lituje promarněné šance.

Když otočil hlavu směrem k lavičce a na tabuli pro střídající hráče čtvrtý sudí rozsvítil jeho dvaadvacítku, nechápal. Zaklonil se a naštvaně rozhodil rukama. „Proč proboha,“ dalo se vyčíst z výrazu...

7. listopadu 2025  7:12

