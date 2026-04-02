Muž vystoupil z auta a srazil ho kamion, oživovali jej i kolemjdoucí

Nehoda se stala v Masarykově ulici, tedy na hlavním tahu městem, u kruhového objezdu.
Policie hlášení přijala krátce před půl dvanáctou hodinou dopoledne. Na místo vyjela společně se záchranáři.
Sražený muž byl podle informací policie spolujezdcem řidiče, který na místě mimo přechod pro chodce a nevhodném pro parkování zastavil.„Muž vystupoval na silnici a vstoupil přímo pod protijedoucí nákladní vozidlo,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová.
„Na záchraně pacienta se kromě lékařů podíleli i policisté a svědci události. Měli jsme v péči těžce raněného pacienta, nejprve jsme telefonicky pomáhali s jeho resuscitací kolemjdoucím, poté v ní pokračovaly naše posádky,“ sdělila mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková. „Bohužel i přes veškerou snahu všech pomáhajících zraněný na místě zemřel.“
Policisté poté u řidiče provedli i dechovou zkoušku, která přítomnost alkoholu vyloučila.