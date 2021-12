Případ převráceného raftu se dvěma mrtvými policie odložila, viník utonul

„Ve věci probíhalo několik měsíců prověřování a policisté čekali i na výsledek znaleckého posudku. Na základě získaných informací a prověření celé události došli kriminalisté k závěru, že viníkem celé události byl zemřelý vedoucí vodáckého výletu,“ uvedla mluvčí benešovské policie Barbora Schneeweissová.

Policisté proto případ odložili usnesením. Proti němu však oprávněná osoba podala stížnost, nyní tak záležitost musí přezkoumat Okresní státní zastupitelství v Benešově a ve věci rozhodnout.

Tragická nehoda se stala letos 13. července dopoledne. Raft se pravděpodobně netrefil do propusti u jezu a následně se převrátil. V té době se v něm nacházelo pět mladistvých a jeden dospělý.

Pro mladistvé vodáky skočil do řeky osmadvacetiletý muž z vedlejšího raftu ve snaze je zachránit. Sám se ale ztratil pod hladinou a jeho bezvládné tělo našli záchranáři až po hodině pátrání.

Čtveřice lidí z převráceného raftu byla s lehčími zraněními převezena do benešovské nemocnice. Jedna dívka byla letecky transportována do jihlavské nemocnice a další dívka byla ve vážném stavu transportována do pražské nemocnice, kde zraněním podlehla.

Na místě zasahovalo celkem pět sanitek a tři vrtulníky. Do pátrání a vyprošťování se zapojili i policejní potápěči a potápěči hasičského záchranného sboru.