Tragická srážka s náklaďákem na Příbramsku, řidička osobního auta zemřela

  10:26
Silnici 114 u Mokrovrat na Příbramsku uzavřela dnes krátce před sedmou hodinou tragická dopravní nehoda osobního a nákladního vozidla. Na místo byl vyslán vrtulník. Řidička osobního auta na místě zraněním podlehla. Silnice je zcela uzavřená, doprava se odklání přes čerpací stanici.

„Na místě šetříme tragickou dopravní nehodu osobního vozidla s nákladním, kdy došlo k čelnímu střetu, které bohužel nepřežila řidička osobního vozidla,“ řekl pro iDNES.cz policejní mluvčí středočeského kraje Pavel Truxa.

Složky IZS zasahují u tragické čelní srážky osobního a nákladního vozidla u Mokrovrat na Příbramsku, při které zemřela řidička osobního auta. (14. listopadu 2025)
„Operační středisko vyslalo záchranářskou posádku s lékařem a vrtulník. Bohužel pacient utrpěl zranění natolik závažná, že na místě zemřel,“ uvedla mluvčí záchranné služby středočeského kraje Monika Nováková.

„U řidiče nákladního vozidla byla provedena dechová zkouška s negativním výsledkem a ošetřen byl na místě,“ dodal policejní mluvčí Truxa.

Při srážce s náklaďákem u Příbrami vykolejil vlak, zpět na trať ho vrátí v úterý

„Na místo vyslali profesionální hasiče z Příbrami a Dobříše a dobrovolný z Dobříše. Vyprošťovali jednu osobu z osobního vozidla, u které proběhla resuscitace,“ uvedla za středočeské hasiče jejich mluvčí Tereza Sýkorová Fliegerová.

Silnice je nyní uzavřena. Podle mluvčí policie bude znovu průjezdná po odklizení veškerých následků a došetření nehody, což bude až za několik hodin. „Z návěsu nákladního automobilu, který se převrátil na bok, se vysypal na silnici štěrk. Doprava je tedy odkláněna přes čerpací stanici,“ řekla Sýkorová Fliegerová.

