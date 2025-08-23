Při nehodě spadl z motorky, poté ho přejelo několik aut. D10 byla uzavřena

Autor:
  8:30
Dálnici D10 u Benátek nad Jizerou v noci uzavřela na několik hodin nehoda, zemřel při ní motocyklista. Při havárii spadl z motorky, poté jej na silnici přejelo několik aut. Příčinu nehody vyšetřují mladoboleslavští kriminalisté, řekla policejní mluvčí Michaela Richterová.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Havárii na 23. kilometru dálnice oznámil jeden z řidičů po 3:00.

„Motocyklista jel po dálnici ve směru na Turnov, nárazem byl vymrštěn do směru na Prahu,“ uvedla mluvčí. Motorka zůstala na dálnici v původním směru. Na místě do ranních hodin pokračovalo dokumentování nehody a odstraňování následků, před 8:00 byl provoz obnoven.

Nikdo z řidičů nebyl podle dechové zkoušky pod vlivem alkoholu a nikdo další se nezranil. U motorkáře nařídili policisté soudní pitvu.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Stavba Dvoreckého mostu se chýlí ke svému konci

Nejčtenější

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Byt po geniálním umělci v pražském domě Diamant rozzářila skvělá světla

Kubistický dům Diamant v centru Prahy postavil už v roce 1912 architekt Emil Králiček. Řadu let jej vlastnil geniální umělec Adolf Hoffmeister. Jedinečný apartmán s původním funkcionalistickým...

Jak se vyhnout parkovnému? Pražané si myslí, že našli způsob

Řidiči v Praze, ale i v jiných městech se vyhýbají placeným parkovacím zónám vychytralým způsobem. Svá auta umisťují mimo vyznačené pole, čímž ale vytvářejí kontroverzní situace. Na fenomén upozornil...

Praze hrozí ostuda. Sídlo kosmické agentury EU na Palmovce možná nebude

Znepokojené ministerstvo financí už se poohlíží po jiných místech, kam by se místo Nové Palmovky mohla přesunout kosmická agentura EUSPA. Zaměstnanci evropské kosmické agentury EUSPA už si touto...

Praha zvedá ceny jednorázového jízdného, až o třetinu zdraží i cesta do regionu

Cestující v pražské hromadné dopravě si od Nového roku připlatí. Radní v pondělí schválili zvýšení cen jednorázového jízdného, s výjimkou časových kuponů. Třicetiminutová jízdenka vyjde nově na 39...

Jak se vyhnout parkovnému? Pražané si myslí, že našli způsob

Řidiči v Praze, ale i v jiných městech se vyhýbají placeným parkovacím zónám vychytralým způsobem. Svá auta umisťují mimo vyznačené pole, čímž ale vytvářejí kontroverzní situace. Na fenomén upozornil...

22. srpna 2025  21:06,  aktualizováno  23.8

Při nehodě spadl z motorky, poté ho přejelo několik aut. D10 byla uzavřena

Dálnici D10 u Benátek nad Jizerou v noci uzavřela na několik hodin nehoda, zemřel při ní motocyklista. Při havárii spadl z motorky, poté jej na silnici přejelo několik aut. Příčinu nehody vyšetřují...

23. srpna 2025  8:30

Blaník skrývá nejen svatého Václava a rytíře, ale i keltské hradiště

Hora Blaník, majestátně se tyčící v srdci Podblanicka, není jen krásnou přírodní dominantou, ale především místem opředeným legendami a záhadami. Její tajemné kouzlo už po staletí přitahuje poutníky,...

23. srpna 2025

Mrtvola na hladině přehrady. V hostivařské nádrži se utopil padesátník

Záchranné složky i policisté zasahovali dnes odpoledne v Hostivaři, kde na hladině tamní přehrady bylo nalezeno tělo zhruba padesátiletého muže. Přivolaný lékař po prohlídce konstatoval smrt.

22. srpna 2025  17:45

Policisté postřelili muže, který nožem hrozil své partnerce. V nemocnici zemřel

Policie ve středu večer v pražských Ďáblicích postřelila muže, který vyhrožoval partnerce, zabarikádoval se v bytě a z okna vyhazoval zbraně. Sedmačtyřicetiletý muž poté zemřel po převozu do...

22. srpna 2025  16:21,  aktualizováno  16:39

Je jako stroj. Vysekaný Uchenna nesleze ze hřiště, Priske už se o něj skoro bojí

Zápas každých sedmdesát hodin. Týden co týden. Pro sparťanského fotbalistu Emanuela Uchennu žádný problém. „Já se ani nedivím, on je jako stroj,“ říká o něm kapitán Lukáš Haraslín.

22. srpna 2025  14:15

Začaly opravy dálnice D10 a Pražského okruhu, hotovo bude v listopadu

Ředitelství silnic a dálnic zahájilo v pátek opravu 3,5 kilometru dlouhého úseku dálnice D10 u Prahy a navazující části Pražského okruhu. Na dálnici D10 opraví část až po exit Radonice, na Pražském...

22. srpna 2025  13:47

Podvod s covidovými dotacemi. Firmy hlásily obří ztráty, stát přišel o 27 milionů

Kriminalisté odhalili organizovanou skupinu, která během pandemie covidu podváděla s dotacemi z programu na kompenzaci podnikatelských příjmů. V případu je 34 obviněných a škoda se odhaduje na 27...

22. srpna 2025  13:42

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

22. srpna 2025  13:40

Středočech měl arzenál zbraní, granáty i minu. Zadržela ho protiteroristická jednotka

Policisté z Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK) provedli ve Středočeském kraji zásah, při kterém zajistili 173 zbraní a jejich částí, 27 granátů, šest...

22. srpna 2025  13:16

Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu
Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu

Hledáte spolehlivý kočárek do terénu nebo bezpečnou autosedačku pro vaše nejmenší? Máme pro vás skvělou zprávu! Od 1. srpna najdete na Feedo.cz...

Radnicí Prahy 3 zazněl výstřel, zaměstnanec v kanceláři omylem zmáčkl spoušť

Výstřel zazněl ve čtvrtek kolem 17. hodiny na radnici Prahy 3. Policie i mluvčí radnice pro iDNES.cz uvedli, že se jednalo o nehodu. Zaměstnanec úřadu totiž omylem vystřelil při přesouvání zbraně z...

22. srpna 2025  10:56

Kdo jezdí pražskou MHD zdarma a na jaký doklad. A co přívoz a lanovka?

Schválené zvýšení cen jízdného v Praze vyvolalo ostré reakce. Ne všichni však při jízdách tramvajemi či vlaky musí platit. Cestující si ale o doklad na slevu musí říct, občanka vždy nestačí.

22. srpna 2025  8:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.