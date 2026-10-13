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Hromadná nehoda zkomplikovala dopravu na příjezdu do Prahy. Hasiči museli vyprošťovat

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  11:24aktualizováno  11:36

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V úterý dopoledne zasahovali hasiči i složky IZS v ulici Brněnská v Praze u hromadné dopravní nehody. (13. října 2026) | foto: HZS Praha

Hasiči i složky integrovaného záchranného systému zasahovali v úterý dopoledne na příjezdu do Prahy. Srazily se tam tři vozy včetně dodávky a nákladního automobilu. Nehoda uzavřela dva jízdní pruhy, ale místo zůstalo průjezdné. Zranil se jeden člověk.

„Na příjezdu do Prahy od Brna aktuálně zasahují hasiči z Chodova. Došlo zde k dopravní nehodě dodávky a dvou nákladních automobilů,“ informovali hasiči na síti X.

Podle webu dopravniinfo.cz šlo o jednu dodávku, jeden nákladní vůz a jeden osobní automobil.

„Jedna osoba byla vyproštěna před příjezdem hasičů,“ napsali hasiči. Vysvobozeného člověka předali do péče záchranářů a na místě provedli protipožární opatření.

Záchranáři upřesnili, že šlo o třicetiletého muže, který utrpěl pouze povrchové poranění. „Byl po celou dobu ošetřování při vědomí, mimo ohrožení života,“ uvedla mluvčí Jana Poštová.

Hasiči dále informovali, že nehoda blokuje dva jízdní pruhy. Ulice je však nadále průjezdná se zvýšenou opatrností.

Pražská policie se podle mluvčího Jana Daňka bude nehodou zabývat.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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