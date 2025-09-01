Nehoda tramvaje a auta v pražských Dejvicích. Dva lidé se zranili

  12:09
Složky integrovaného záchranného systému včetně hasičů zasahovaly v ulici Jugoslávských partyzánů v pražských Dejvicích, kde se v pondělí dopoledne střetl osobní automobil s tramvají. O dva zraněné se postarala záchranná služba. Provoz tramvají byl po zásahu už obnoven.
V Praze v ulici Jugoslávských partyzánů došlo k dopravní nehodě osobního automobilu a tramvaje. (1. září 2025) | foto: Hasiči Praha

„Dvě jednotky vyjely do ulice Jugoslávských partyzánů, kde došlo k dopravní nehodě osobního automobilu a tramvaje. Provedli jsme zajištění havarovaného vozidla,“ uvedli hasiči na síti X.

Obří Airbus A380 přerušil v Praze přistání

