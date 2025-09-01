„Dvě jednotky vyjely do ulice Jugoslávských partyzánů, kde došlo k dopravní nehodě osobního automobilu a tramvaje. Provedli jsme zajištění havarovaného vozidla,“ uvedli hasiči na síti X.
Připravujeme podrobnosti.
„Dvě jednotky vyjely do ulice Jugoslávských partyzánů, kde došlo k dopravní nehodě osobního automobilu a tramvaje. Provedli jsme zajištění havarovaného vozidla,“ uvedli hasiči na síti X.
Připravujeme podrobnosti.
Byt 1+1 v činžovním domě na pražském Smíchově prošel časově náročnou rekonstrukcí. Jedním z důvodů byl důraz na použití historických prvků i materiálů. Motto majitelů bylo totiž dané: „I když věc už...
Dva měsíce budou v pražském Národním muzeu k vidění jedni z nejstarších známých předků lidstva. Jde o součást nové expozice Lidé a jejich předci. Fosilie 3,2 milionu let starých předků člověka...
Na Podolském předpolí u rozestavěného Dvoreckého mostu v Praze v pátek přibyla neokubistická socha „Heavy head“. Umělecké dílo má zvelebit a obohatit tamní veřejný prostor. Umisťování soch podle...
Sparťanští fotbalisté nakonec zvládli malé pražské derby s Duklou a po vítězství 3:2 v 6. kole se vrací na čelo tabulky o dva body před Slavii. Hrdinou zápasu byl dvougólový Uchenna, jenž nejprve...
Nový podchod i lávka vznikají v rámci rozsáhlé přestavby v areálu smíchovského nádraží. Na konci příštího roku pasažérům budou sloužit na smíchovském nádraží dvě nová nástupiště, stavaři poté...
Složky integrovaného záchranného systému včetně hasičů zasahovaly v ulici Jugoslávských partyzánů v pražských Dejvicích, kde se v pondělí dopoledne střetl osobní automobil s tramvají. O dva zraněné...
Ještě to není ani čtvrt roku, co se senzačně vrátil na Letnou. Bylo jasné, že na něj čeká pořádná makačka. Vzpružit a pročistit totálně leklý a zbídačený tým, který v lize tak tak udržel čtvrté...
Popelář, hudebník, kněz, hospodská, kutil, učitelka tance, ministr… Pestrá paleta uchazečů bude bojovat v říjnových volbách do Poslanecké sněmovny o hlasy středočeských voličů. A právě povolání...
Inkasovaný gól, který přišel v úplném závěru sedmého ligového kola se Zlínem (3:1), kouč sparťanských fotbalistů zatím řešit nebude. „Teď ne, protože mnohem důležitější je radost a spokojenost s tím,...
Když deset minut před koncem střídal, vyprodaný stadion na Letné mu aplaudoval vestoje. Pak fanoušci vyvolávali jeho jméno. Albion, křičela jedna tribuna. Rrahmani, odpověděla druhá. Kosovský útočník...
Na Pražském okruhu D0 hořel autobus, provoz ve směru na letiště stál a tvořila se kolona. Na místo byly vyslány tři jednotky hasičů a vyrazil tam evakuační autobus pro dvacet lidí, kteří z hořícího...
České dráhy (ČD) v neděli poprvé na koleje z Prahy do Českých Budějovic vyslaly soupravu Pendolino, která na dvou úsecích trasy pojede svou maximální rychlostí 200 kilometrů v hodině. Tím prolomí...
Sparťanští fotbalisté jdou do první reprezentační přestávky z prvního místa. V 7. kole Chance Ligy porazili dosud kurážného nováčka ze Zlína 3:1. Dva góly dal nejlepší střelec týmu Rrahmani,...
Praha se potýká s bytovou krizí danou vysokými cenami vlastnického i nájemního bydlení. To vyhání obyvatele metropole do okolí. Ve městech a vesnicích jen kousek od Prahy se totiž stále dají koupit...
Na letišti cestou do Norska zaskočila hokejisty Sparty náhlá zpráva: Piloti si potřebují ještě odpočinout, poletíte až za pět hodin. A tak se ve vestibulu čekalo a čas se táhl. „Bylo to nepříjemný a...
Už vás nebaví trávit hodiny úklidem? ?S inovativními produkty značky Dreame můžete přeměnit únavné povinnosti v zážitek bez námahy a získat...
Společně s tiskovým mluvčím nejdřív objasnili, proč nechytal Aleš Mandous, když jiný fotbalista na hostování, Filip Prebsl, proti Slavii za Mladou Boleslav nastoupil: „Celý týden měl zdravotní...
Trať dlouhá skoro 240 metrů, osm překážek, včetně šestnáctimetrového railu. A čtrnáct špičkových skateboardových jezdců z celého světa. Utkali se v srdci pražské metropole, v Žitomírské ulici. Závod...