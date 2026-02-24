Historický automobil srazil muže na přechodu, kvůli nehodě stály tramvaje

Nehoda se stala u zastávky tramvaje Nákladové nádraží Žižkov. Podle prvotního oznámení chodec přecházel silnici po přechodu.
„Následně došlo ke střetu a k jeho zranění,“ uvedla pro redakci iDNES.cz policejní mluvčí Eva Kropáčová. Orientační dechová zkouška na alkohol u řidiče vyšla negativní.
„V současné chvíli policisté zjišťují všechny okolnosti tohoto střetu a samozřejmě, kdo je viníkem nehody,“ dodala Kropáčová.
Vůz, který muže srazil, po střetu vjel na tramvajové koleje. Zastavil se o betonové zátarasy u trati a posunul je. Částečně tak zablokoval tramvajovou dopravu, která byla v 10 hodin obnovena. U nehody pomáhal podle policistů také jeřáb, který překážející betonové zátarasy odklízel.
Informace ohledně typu automobilu zatím policie nemá. „Jedná se o historický vůz, ale typ neznáme,“ uvedla mluvčí. Neupřesnila ani to, jestli jde o vůz používaný ke komerčním účelům.
U nehody zasahovali také záchranáři. „Měli jsme v péči muže okolo pětatřiceti let, který utrpěl vícečetná poranění hlavy,“ uvedl mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs.
Muže ošetřili a jeho stav byl stabilizován. „Následně byl transportován na traumatologickou ambulanci,“ uzavřel Kirs.
