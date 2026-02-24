Historický automobil srazil muže na přechodu, kvůli nehodě stály tramvaje

Autor:
  11:33
Řidič vícemístného historického vozu srazil v úterý dopoledne v Praze na Žižkově chodce, který přecházel silnici po přechodu. Na místě zasahovali policisté i záchranáři. Muž utrpěl vážné poranění a byl převezen do nemocnice. Okolnosti nehody policie vyšetřuje.

Nehoda se stala u zastávky tramvaje Nákladové nádraží Žižkov. Podle prvotního oznámení chodec přecházel silnici po přechodu.

„Následně došlo ke střetu a k jeho zranění,“ uvedla pro redakci iDNES.cz policejní mluvčí Eva Kropáčová. Orientační dechová zkouška na alkohol u řidiče vyšla negativní.

Veterán na Žižkově srazil chodce. Muž utrpěl poranění hlavy a byl převezen do nemocnice. (24. února 2026)
Veterán na Žižkově srazil chodce. Muž utrpěl poranění hlavy a byl převezen do nemocnice. (24. února 2026)
Veterán na Žižkově srazil chodce. Muž utrpěl poranění hlavy a byl převezen do nemocnice. (24. února 2026)
Veterán na Žižkově srazil chodce. Muž utrpěl poranění hlavy a byl převezen do nemocnice. (24. února 2026)
9 fotografií

„V současné chvíli policisté zjišťují všechny okolnosti tohoto střetu a samozřejmě, kdo je viníkem nehody,“ dodala Kropáčová.

Autobus srazil seniora a přejel mu nohy, policie hledá svědky vážné kolize

Vůz, který muže srazil, po střetu vjel na tramvajové koleje. Zastavil se o betonové zátarasy u trati a posunul je. Částečně tak zablokoval tramvajovou dopravu, která byla v 10 hodin obnovena. U nehody pomáhal podle policistů také jeřáb, který překážející betonové zátarasy odklízel.

Informace ohledně typu automobilu zatím policie nemá. „Jedná se o historický vůz, ale typ neznáme,“ uvedla mluvčí. Neupřesnila ani to, jestli jde o vůz používaný ke komerčním účelům.

U nehody zasahovali také záchranáři. „Měli jsme v péči muže okolo pětatřiceti let, který utrpěl vícečetná poranění hlavy,“ uvedl mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs.

Muže ošetřili a jeho stav byl stabilizován. „Následně byl transportován na traumatologickou ambulanci,“ uzavřel Kirs.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (22 příspěvků)

Nejčtenější

Pavla v Prokopském údolí vítali koně Převalského, kolemjdoucího pozval na pivo

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou během své návštěvy Prahy zavítali do...

Prezident Petr Pavel odpoledne zakončil dvoudenní návštěvu Prahy šestikilometrovou vycházkou Prokopským údolím až do pivovaru. Tam se setkal se svojí manželkou Evou, s níž si společně připili. Cestou...

Muž na parkovišti manipuloval s cizím autem, spadlo z heveru a zabilo ho

Na Zbraslavi spadlo auto na zloděje katalyzátoru a zabilo ho

Mrtvého muže zavaleného automobilem našel v pondělí v brzkých ranních hodinách kolemjdoucí na parkovišti u budovy České pošty v Praze na Zbraslavi. Vše nasvědčuje tomu, že muži při manipulaci s...

Krabici s fenkou a čerstvě narozenými štěňaty pohodil někdo v mrazu u lesa

Původní majitel nechal fenku s čerstvě narozenými štěňaty u lesa napospas...

Pracovníci poděbradského útulku Haryk přijali v pondělí do péče fenu se dvěma štěňaty, kterou jejich původní majitel zanechal v mrazech venku u kraje lesa. Fenu s čerstvě narozenými štěňaty našli...

Lidé chtějí karlínské robotické kurýry ochraňovat, zbytečně alarmují strážníky

Robotický kurýr společnosti Foodora přejíždí Libeňský most a vrací se na noc do...

Tři robotičtí kurýři společnosti Foodora, kteří od začátku prosince rozvážejí objednávky jídla zákazníkům v Praze 8, se v provozu zatím osvědčili. Navíc jsou miláčky kolemjdoucích. Lidé si na jejich...

Neřešil zdravotní obtíže, viní řidiče za smrt ženy s kočárkem. Čas nevrátím, řekl

Před Obvodním soudem pro Prahu 9 stanul ve čtvrtek podnikatel Adam Coubal...

Soud se ve čtvrtek začal zabývat kauzou řidiče Adama Coubala, který předloni v Praze ztratil kontrolu nad vozem porsche a po vjetí na chodník smrtelně zranil matku tlačící kočárek. Muž podle obžaloby...

Historický automobil srazil muže na přechodu, kvůli nehodě stály tramvaje

Veterán na Žižkově srazil chodce. Muž utrpěl poranění hlavy a byl převezen do...

Řidič vícemístného historického vozu srazil v úterý dopoledne v Praze na Žižkově chodce, který přecházel silnici po přechodu. Na místě zasahovali policisté i záchranáři. Muž utrpěl vážné poranění a...

24. února 2026  11:33

Autobus srazil seniora a přejel mu nohy, policie hledá svědky vážné kolize

ilustrační snímek

Policie hledá svědky vážné kolize, při které autobus srazil seniora a přejel mu nohy. Muž utrpěl těžké zranění. Nehoda se stala v polovině února na zastávce Čimice v Praze 8, policisté o ní...

24. února 2026  10:22

Přisprostlí plyšáci a adrenalin za 300. Podívali jsme se na Matějskou pouť

Na pražském Výstavišti začala tradiční Matějská pouť. (22. února 2026)

O víkendu odstartovala Matějská pouť a areál pražského Výstaviště se znovu zaplnil světly a kýčem. Tradice se tu drží už od roku 1963, a kdo přijde letos, bude mít skoro pocit, že se čas zastavil....

24. února 2026  9:38

Nenápadná Kočka v Brdech skrývá staré fosilie, nově je přírodní památkou

Vrch Kočka nedaleko Padrťských rybníků v Brdech ukrývá v břidlicích ve svém...

Na první pohled nenápadný vrch Kočka nedaleko Padrťských rybníků v Brdech ukrývá v břidlicích ve svém nitru vzácné zkameněliny živočichů starých přibližně půl miliardy let, ještě z doby...

24. února 2026  9:23

Výuku zvládli, řidičák nemají. Autoškoly berou víc žáků, než zvládnou přezkoušet

Autoškola

Získání řidičského průkazu v Praze nemusí nyní komplikovat ani tak samotný průběh výuky, ale spíš její úplný závěr. Budoucí motoristé totiž po dokončení kurzu často narážejí na nečekanou překážku –...

24. února 2026

Leželi dlouho mrtví. Policie vyšetřuje smrt seniorského páru na Nymbursku

Policie vyšetřuje smrt seniorského páru v Lysé nad Labem (23. února 2026)

Nymburští kriminalisté vyšetřují úmrtí muže a ženy seniorského věku v Lysé nad Labem. Jejich těla ležela v bytě delší dobu. Policie u obou nařídila soudní pitvu. Těla ohledal také koroner, který...

23. února 2026  18:30

Musíme být připravení, že Saty nebude, ví Bartoň. Ve Slovinsku čeká nejtěžší zápas

Luboš Bartoň během tréninku české basketbalové reprezentace v Poděbradech.

Reprezentační premiéru zvládl Luboš Bartoň na výbornou, kvalifikaci o mistrovství světa 2027 zahájil dvěma vítězstvími. Nyní ho však s basketbalovým národním týmem čeká další výzva. Minimálně v...

23. února 2026  17:55

Může Slavia přijít o fotbalový titul? Ztrátu sedmi bodů v minulosti nikdo nesmazal

Gólová radost Tomáše Chorého v Edenu proti Liberci.

Po nedělní bezbrankové remíze v Plzni se už sparťanští fotbalisté v boji o titul v Chance Lize nemohou spolehnout jen na své síly, ale musí doufat ve ztrátu Slavie. V samostatné české historii se ale...

23. února 2026

Praha koupí nedokončený most v Komořanech, potřebuje ho kvůli napojení na okruh

Nedokončený most v Komořanech, kterým se má Praha 12 napojit přes dva kilometry...

Hlavní město koupí od společnosti Skanska za zhruba 93 milionů korun bez DPH nevyužívaný most v Komořanech v Praze 12, který je nutný pro plánované napojení Komořanské ulice na Pražský okruh. V...

23. února 2026  13:33

Zloděj vykrádal auta speciálním nástrojem. Poškození si nemuseli ničeho všimnout

Policisté dopadli recidivistu, který má na svědomí vloupačky do vozidel Škoda...

Pražští policisté dopadli muže, který má podle vyšetřovatelů na svědomí několik vloupání do aut. Pachatel ke krádežím využíval speciální pomůcku, díky níž si poškození ani nemuseli všimnout, že se...

23. února 2026  10:58,  aktualizováno  11:34

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Na Pražském okruhu se převrátil náklaďák převážející bagr, tvořily se kolony

Převrácené nákladní vozidlo u Zličína zkomplikovalo dopravu. (23. února 2026)

Pražský okruh u Zličína směrem od Ruzyně v pondělí ráno zablokovala nehoda nákladního vozidla. Podle mluvčího pražských hasičů Miroslava Řezáče se vůz převrátil a blokoval dva jízdní pruhy, zbylé dva...

23. února 2026  8:05,  aktualizováno  10:44

Zmizela a už se neozvala. Pohřešovanou maminku hledá policie už celé měsíce

Pohřešovaná žena, kterou hledají pražští policisté už několik měsíců. (23....

Šestatřicetiletou Michaelu Stehlíkovou z okresu Praha-východ policisté neúspěšně hledají už od loňského září, nyní prosí o pomoc při pátrání také veřejnost. Dříve tato žena nikdy pohřešovaná nebyla.

23. února 2026  10:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.