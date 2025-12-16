Nešťastné couvání. Popelář přimáčkl vozem na vrata svého kolegu

  17:22
Pracovníka popelářské služby přimáčkl služebním vozem jeho kolega řidič ke vratům. Nehoda se stala v úterý v obci Lhota u Příbramě. Zraněného muže převezli záchranáři vrtulníkem do nemocnice v Praze. Okolnosti nehody vyšetřuje policie.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: HZS Pardubického kraje

„Dechová zkouška u řidiče nákladního vozidla vyšla negativní. Dalšími okolnostmi se budeme zabývat,“ řekl pro iDNES.cz policejní mluvčí Pavel Truxa. Popelář stál podle něj vzadu za vozem, když jej řidič na vrata přimáčkl.

Zraněného muže převezli záchranáři do Ústřední vojenské nemocnice v Praze se středně těžkým zraněním.

Popelářský vůz sjel do škarpy a převrátil se. Dva členové posádky se vážně zranili

„Muže jsme předali letecké záchranné službě spontánně ventilujícího, takže při vědomí, se středně těžkým zraněním a byl transportován do Ústřední vojenské nemocnice v Praze,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí středočeské záchranky Marek Hylebrant.

