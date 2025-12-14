Mezi Prahou a Benešovem se čelně srazila dvě auta. Silnice je neprůjezdná

  16:36
Na silnici I/3 spojující metropoli s Benešovskem se u Bystřice čelně srazila v neděli odpoledne dvě auta. Jednoho člověka záchranáři resuscitovali, celkem dva lidi převezli do nemocnice. Silnice je uzavřená, řekli mluvčí středočeských policistů Vlasta Suchánková a mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář.

Na silnici I/3 spojující metropoli s Benešovskem se u Bystřice čelně srazila dvě auta. Jednoho člověka záchranné složky resuscitovaly, celkem dva lidi převezli záchranáři do nemocnice. (14. prosince 2025) | foto: HZS Středočeský kraj/ síť X

Auta se srazila kolem 14:00.

Podle prvotního hlášení se z jednoho z vozů kouřilo, hasiči ale podle Bakaláře pomáhali s vyproštěním a resuscitací jednoho člověka.

„Na vozidlech jsme provedli protipožární opatření a posypali jsme sorbentem uniklé provozní kapaliny. Silnice I/3 je neprůjezdná,“ uvedli středočeští hasiči na síti X.

Podle hasičů nešlo o požár. Další informace redakce zjišťuje.

Orientační místo nehody

Orientační místo nehody

Mezi Prahou a Benešovem se čelně srazila dvě auta. Silnice je neprůjezdná

