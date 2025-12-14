Mezi Prahou a Benešovem se čelně srazila dvě auta. Silnice je neprůjezdná

Auta se srazila kolem 14:00.
Podle prvotního hlášení se z jednoho z vozů kouřilo, hasiči ale podle Bakaláře pomáhali s vyproštěním a resuscitací jednoho člověka.
„Na vozidlech jsme provedli protipožární opatření a posypali jsme sorbentem uniklé provozní kapaliny. Silnice I/3 je neprůjezdná,“ uvedli středočeští hasiči na síti X.
Podle hasičů nešlo o požár. Další informace redakce zjišťuje.
Orientační místo nehody
