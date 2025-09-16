Auto policie projíždělo ulicí na majákách.
Nehoda má jednoho zraněného.
Připravujeme další podrobnosti.
Praha změní územní plán tak, že umožní výstavbu mrakodrapu Top Tower, který u stanice metra Nové Butovice plánuje developerská firma Trigema. Změnu schválili městští zastupitelé. Zároveň odhlasovali...
Náročné přistání měl ve čtvrtek na ranveji Letiště Václava Havla v Praze Airbus maďarských nízkonákladových aerolinek. Letoun na cestě z Londýna při klesání škrtal o ranvej a utrpěl několik hlubokých...
Sparťanští fotbalisté v ligové sezoně poprvé prohráli. V osmém kole v Hradci Králové inkasovali během úvodních šesti minut dvě branky, vzápětí sice Birmančevič snížil, ale přes snahu ve druhém...
K dopravní nehodě dvou osobních a dvou nákladních aut vyjížděly ve středu odpoledne pražské záchranné složky do čtvrti Nusle. Vozidla se střetla v ulici 5. května, nehoda na místě omezila provoz....
Již pětadvacet let funguje v pasáži Zlatý Anděl na pražském Smíchově obchod, který nabízí opravu bot a výrobu klíčů. Během tohoto týdne se na něm ale objevila cedule s oznámením, že se tento pátek...
Policejní auto v úterý skončilo na boku po srážce s jiným osobním vozidlem na křižovatce ulic Nádražní a U lihovaru na pražském Smíchově. Nádražní ulice je uzavřená a jezdí se přes Strakonickou,...
Mezi regiony, z nichž se pravidelně rekrutují finalisté soutěže EY Podnikatel roku, patří i Praha a střední Čechy. V hlavním městě se vítěz vyhlašuje ve spolupráci s primátorem Bohuslavem Svobodou,...
Tisíce obyvatel hlavně severní části Prahy i Středočeského kraje dostaly radostnou zprávu. Hejtmanství totiž postaví lávku přes Vltavu mezi Roztoky a Klecany. Krajská rada nyní schválila záměr...
Dva utíkající chlapce mladší patnácti let, kteří se následně pokusili skrýt mezi zaparkovanými vozidly, pronásledovali v noci na pondělí strážníci v pražských Modřanech. Na dotaz, proč se pokoušeli...
Více než polovina Pražanů se v posledních třech letech snažila zhubnout. Rovných 75 procent obyvatel metropole ví, že nadváha a obezita zvyšují riziko kardiovaskulárních nemocí a mají celkově...
Plány na výstavbu nového mostu na pražské Výtoni jsou u konce. Organizace UNESCO v hodnocení dopadu výstavby nového mostu a přenesení původní památkově chráněné konstrukce uvedla, že nejvyšší...
Působení vyhlášky o nočním klidu na dnešním jednání rozšířili kladenští zastupitelé. Nově se bude týkat i lokality takzvaného podloubí v ulici Československé armády. Provozovnám, jako jsou...
V Hostivici u Prahy byl potvrzen výskyt botulotoxinu v místních rybnících, což způsobilo úhyn ryb a vodního ptactva. Největší riziko se týká rybníku Kala, kde platí zákaz vstupu. „Radnice nyní čeká...
Okresní soud v Lounech začal projednávat případ desetičlenné skupiny, která podle vyšetřovatelů do dvou věznic v Ústeckém a Středočeském kraji pašovala drogy a léky na předpis. Mezi obžalovanými jsou...
Městský soud v Praze se v pondělí začal zabývat pobodáním taxikáře z letošního března na pražských Vinohradech. Dvacetiletého mladíka obžaloba viní z trestného činu opilství, podle státní zástupkyně...
Praha umožní městským částem čerpat ze svého fondu rozvoje dostupného bydlení i na projektovou přípravu bytových projektů. Zřídí také dotační titul pro městské části na nástavby a dostavby budov....
Nehoda dvou nákladních aut a odstraňování jejích následků uzavřela v pondělí odpoledne zhruba na hodinu Cholupický tunel na Pražském okruhu ve směru k dálnici D7. Před 14. hodinou bylo místo nehody...