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Motorkáře po střetu s autem oživovali, transportoval ho vrtulník

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  16:59
Vážná dopravní nehoda osobního automobilu a motocyklu se stala v úterý odpoledne na silnici I/12 u Českého Brodu. Zraněného motorkáře záchranáři resuscitovali a následně letecky transportovali do nemocnice v Praze.

Srážka se stala krátce před 15. hodinou. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému včetně letecké záchranné služby.

U Českého Brodu se střetl motorkář s osobním vozem. (25. srpna 2026)
U Českého Brodu se střetl motorkář s osobním vozem. (25. srpna 2026)
U Českého Brodu se střetl motorkář s osobním vozem. (25. srpna 2026)
U Českého Brodu se střetl motorkář s osobním vozem. (25. srpna 2026)
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„Měli jsme tam v péči těžce zraněného pacienta, kterého posádky úspěšně resuscitovaly. Následně byl transportován letecky do Ústřední vojenské nemocnice v Praze,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí středočeské záchranné služby Monika Nováková.

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„U řidiče osobního vozidla jsme provedli na místě dechovou zkoušku, ta vyšla s negativním výsledkem. Řidič je bez zranění,“ uvedla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. Těžce zraněnému motocyklistovi nebylo možné dechovou zkoušku na místě provést.

K události vyjížděli profesionální hasiči z Českého Brodu a dobrovolná jednotka z Úval. „Na místě jsme spolupracovali se zdravotnickou záchrannou službou na resuscitaci. Dále jsme provedli zajištění místa dopravní nehody a instalovali zástěnu,“ popsal zásah mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář.

„Komunikace nebyla úplně uzavřena, provoz byl omezen pouze v době, kdy na místě přistával a odlétal vrtulník a následně částečně z naší strany při dokumentaci nehody,“ doplnila mluvčí Schneeweissová.

Přesné příčiny a okolnosti srážky policisté vyšetřují.

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