Motorkáře po střetu s autem oživovali, transportoval ho vrtulník

Srážka se stala krátce před 15. hodinou. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému včetně letecké záchranné služby.
„Měli jsme tam v péči těžce zraněného pacienta, kterého posádky úspěšně resuscitovaly. Následně byl transportován letecky do Ústřední vojenské nemocnice v Praze,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí středočeské záchranné služby Monika Nováková.
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„U řidiče osobního vozidla jsme provedli na místě dechovou zkoušku, ta vyšla s negativním výsledkem. Řidič je bez zranění,“ uvedla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. Těžce zraněnému motocyklistovi nebylo možné dechovou zkoušku na místě provést.
K události vyjížděli profesionální hasiči z Českého Brodu a dobrovolná jednotka z Úval. „Na místě jsme spolupracovali se zdravotnickou záchrannou službou na resuscitaci. Dále jsme provedli zajištění místa dopravní nehody a instalovali zástěnu,“ popsal zásah mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář.
„Komunikace nebyla úplně uzavřena, provoz byl omezen pouze v době, kdy na místě přistával a odlétal vrtulník a následně částečně z naší strany při dokumentaci nehody,“ doplnila mluvčí Schneeweissová.
Přesné příčiny a okolnosti srážky policisté vyšetřují.
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