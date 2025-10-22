Na východě Prahy se srazila dvě auta. Dva zranění, v akci byl i vrtulník

U dopravní nehody v ulici K Dálnici zasahovali policisté, hasiči a záchranáři ve středu kolem 13:30. Dvě osobní auta se srazila a skončila mimo silnici.
„V následku střetu se dvě vozidla dostala mimo komunikaci. Na místě byly dvě zraněné osoby předané do péče zdravotnické záchranné služby, která na místo povolala leteckou záchrannou službu,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí pražských hasičů Vojtěch Sosna.
Podle mluvčího pražských policistů Richarda Hrdiny byl do nemocnice letecky dopraven jeden ze zraněných. Není jisté, co přesně k nehodě vedlo. „Dopravní policisté teď zjišťují okolnosti a příčiny nehody a zdravotní dispozice zraněných,“ uvedl Hrdina.
Komunikace byla uzavřena v jednom směru a dopravu policisté řídili kyvadlově.