Jižní spojku k Černému Mostu blokovala nehoda tří aut, jezdilo se jedním pruhem

„Oznámení jsme dostali přes eCall, což je automatické vytáčení, když automobil nabourá,“ vysvětlil mluvčí pražské policie Richard Hrdina.
Úsek byl po nehodě průjezdný pouze prostředním pruhem, při nakládce havarovaných vozidel odtahovou službou policie silnici zcela uzavřela. Podle policie byl provoz plně obnoven v 9:17.
„Na místě už nezasahujeme. Pouze jsme zasypávali provozní kapaliny a prováděli protipožární opatření,“ sdělil po 9. hodině pro iDNES.cz mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč.
Podle policie nebyl nikdo zraněn. Neprokázala se ani přítomnost alkoholu u řidičů. „Dopravní policisté nyní šetří přesné příčiny a okolnosti dopravní nehody,“ dodal Hrdina.
