Jižní spojku k Černému Mostu blokovala nehoda tří aut, jezdilo se jedním pruhem

Dopravu na pražské Jižní spojce ve směru na Černý Most ve čtvrtek před 8. hodinou ranní zkomplikovala nehoda tří osobních aut. Po 10. hodině byl provoz zcela obnoven. Na místě zasahovala policie i hasiči. Podle mluvčí pražské policie Richarda Hrdiny se nehoda obešla bez zranění.

„Oznámení jsme dostali přes eCall, což je automatické vytáčení, když automobil nabourá,“ vysvětlil mluvčí pražské policie Richard Hrdina.

Úsek byl po nehodě průjezdný pouze prostředním pruhem, při nakládce havarovaných vozidel odtahovou službou policie silnici zcela uzavřela. Podle policie byl provoz plně obnoven v 9:17.

Nehoda tří osobních aut u Krče směrem na Černý most. (4. prosince 2025)
„Na místě už nezasahujeme. Pouze jsme zasypávali provozní kapaliny a prováděli protipožární opatření,“ sdělil po 9. hodině pro iDNES.cz mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč.

Podle policie nebyl nikdo zraněn. Neprokázala se ani přítomnost alkoholu u řidičů. „Dopravní policisté nyní šetří přesné příčiny a okolnosti dopravní nehody,“ dodal Hrdina.

Nejčtenější

V tlačenici na veletrhu škol kolabovaly děti. Ochranka u vstupu zabavila nože i petardy

Zásah zdravotnických záchranářů u Kongresového centra v Praze. Před vstupem na...

Obrovské problémy v pátek provázely organizaci veletrhu středních škol Schola Pragensis v Kongresovém centru na pražském Vyšehradě. U vchodu se ráno a dopoledne vytvořila tlačenice, ve které omdlelo...

V které obci Česka se žije nejlépe? Loňský vítěz obhájil, překvapení na třetím místě

Říčany, Masarykovo náměstí, kostel svatého Petra a Pavla

V každoročním žebříčku kvality života v České republice opět zvítězily středočeské Říčany, druhou příčku si podrželo hlavní město. Překvapení ale nastalo na bronzové pozici. O desítky míst oproti...

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

Policejní kolos uvázl na kraji Prahy ve škarpě. Vytahoval ho velký vyprošťovač

Do příkopu u silnice na okraji Prahy zajel policejní ostřikovač. (2. prosince...

Do příkopu u silnice na okraji Prahy zajel v úterý večer policejní stříkač. Zasekl se, mnohatunový kolos tak ze škarpy vytahovali hasiči za pomoci velkého vyprošťovače. Nikdo se při události nezranil.

Stačila závada jedné tramvaje a padající sníh. V Praze kolabovala doprava

V Praze kolabuje doprava kvůli sněhu. (26. listopadu 2025)

Provoz tramvají a autobusů v Praze zasáhlo husté sněžení, špatná viditelnost i silná automobilová doprava. Dopravní situaci v centru hlavního města kolem 16:00 ještě zkomplikovala technická závada...

Policie zasahovala ve škole v centru Prahy. Kvůli výhrůžce zadržela studenta

Policie kvůli výhrůžce zasahovala ve škole v centru Prahy. (4. prosince 2025)

Policie ve čtvrtek dopoledne kvůli oznámení o výhrůžce od studenta zasahovala ve škole nedaleko Staroměstského náměstí. Policisté studenta zajistili, nikomu nehrozí žádné nebezpečí, informoval mluvčí...

4. prosince 2025  10:08

Langoš v Praze i za 280. Trhovci stejnými rukavicemi sahají na jídlo, peníze a smrkají

Vánoční trhy na Václavském náměstí (29. listopadu 2025)

Adventní trhy v metropoli už několik dní lákají na vánoční atmosféru, kterou sem nasát přicházejí nejen Pražané, ale i turisté z celého světa. Olíznuté prsty od kečupu z langoše a peníze podané...

4. prosince 2025  7:15

Brno si připomnělo finále PMEZ s Realem, zápas o první místo však nezvládlo

Petr Křivánek z Brna při trestném hodu, jeho retrodres připomíná brněnskou...

Vyhlížený zápas dvou neporažených týmů v lize basketbalistů vyhrál Nymburk. Obhájci mistrovského titulu zvítězili v repríze finálové série minulého ročníku v Brně 101:78 a připsali si do tabulky 14....

3. prosince 2025

Artis Brno - Sparta 1:2, favorita spasila penalta v závěru. Postup zařídil Rrahmani

Kevin-Prince Milla v hlavičkovém souboji s obránci Artisu Brno.

Sparťanští fotbalisté jsou posledními čtvrtfinalisty domácího poháru. V dohrávaném duelu porazili druholigový Artis Brno 2:1, když v samotném závěru rozhodl z penalty Rrahmani. Sparta předtím vedla...

3. prosince 2025  17:30,  aktualizováno  20:40

Drahota maří plány obřího developera, odkládá výstavbu stovek bytů v Praze

Průběh výstavby nové Parkové čtvrti na Žižkově

Největší český rezidenční developer Central Group odkládá o rok zahájení všech svých nových projektů, zhruba 1000 bytů. Důvodem je to, že ceny stavebních prací a materiálů od dodavatelů jsou nyní na...

3. prosince 2025  12:25,  aktualizováno  16:53

Mladíci hajlovali u židovského obchodu, při tom se fotili. Hledá je policie

Muž hajloval přímo pod kamerou, u toho se ještě nechal fotit. Hledá ho policie

Po partě mladých lidí a především trojici mužů pátrá policie. Osmičlenná skupina se o jedné říjnové noci zastavila na pražských Vinohradech před obchodem se židovskými suvenýry a tři z nich u...

3. prosince 2025  16:32

Větší šance přežít infarkt. Kardiologové mohou klíčový přístroj napojit i v terénu

Boj o každou minutu u srdeční zástavy pokračuje. ECMO zvýšilo naději na přežití

Každý den v Praze postihne srdeční zástava tři až pět lidí. Kardiologové ze Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) ale dokážou velkou část těchto pacientů zachránit. A nově to zkoušejí přímo na ulici. Ve...

3. prosince 2025  16:07

Plameny na Pražském okruhu. Vzplál autobus, hašení zastavilo provoz

Na dálnici D10 ve směru na Mladou Boleslav se vznítil autobus. (3. prosince...

Rozsáhlý požár autobusu dnes odpoledne likvidovali hasiči na severu Prahy na pomezí Pražského okruhu a dálnice D10. Cestoval v něm jen řidič, který se drobně poranil. Příčinu požáru hasiči i...

3. prosince 2025  14:30,  aktualizováno  15:41

Matka nechtěla opustit dům, zadlužený gambler ji otrávil metanolem. Dostal 15 let

ilustrační snímek

Muži, který podle obžaloby letos v lednu na Příbramsku metanolem otrávil svou matku, uložil ve středu Krajský soud v Praze 15 let vězení. Muž by měl také uhradit nemajetkovou škodu za duševní útrapy...

3. prosince 2025  15:11

Koupě bytu v Praze zůstává nejméně dostupnou mezi evropskými metropolemi

Smíchov City. Staré průmyslové zóny se mění.

Na nákup nového bytu s plochou 70 metrů čtverečních v Praze je třeba 14,8 průměrných ročních mezd. Je to o 0,7 roční mzdy méně než v první polovině letošního roku, ale o přibližně pět ročních výdělků...

3. prosince 2025  13:42

Muž přiznal pobodání Bělorusa. Měl ho za Ukrajince, tvrdí obžaloba

Městský soud se začal zabývat případem Petra Zemánka (uprostřed), který čelí...

Petr Zemánek, který čelí obžalobě z pokusu o vraždu kvůli tomu, že na jaře v Praze pobodal muže z Běloruska, ve středu u pražského městského soudu útok přiznal. Odmítl však verzi státního...

3. prosince 2025  12:35

