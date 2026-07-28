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Nehoda několika aut blokuje Jižní spojku, jedno z aut je převrácené na bok

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  7:41
Srážka dvou dodávek a nákladního vozu zablokovala v úterý ráno Jižní spojku v Praze 4. Jedno z aut se při ní převrátilo na bok. Provoz je výrazně omezený, směrem k Barrandovskému mostu a na Smíchov se tvoří kolony. Při nehodě se lehce zranili muž a žena.

Nehoda se stala krátce před 7. hodinou ranní na Jižní spojce, v podjezdu pod ulicí 5. května.

„Jedno vozidlo zůstalo převrácené na boku, měla by to být dodávka,“ potvrdila iDNES.cz mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.

„Policisté usměrňují dopravu, dechové zkoušky byly negativní,“ řekl mluvčí pražských zdravotnických záchranářů Karel Kirs. Nehoda chvílemi na Jižní spojce blokuje dva nebo i všechny tři jízdní pruhy. Omezený je také sjezd z magistrály na Jižní spojku.

Záchranáři podle Kirse z místa nehody odvezli na traumatologickou ambulanci ke sledování dva lidi. Žena ve věku kolem 45 let má lehké zranění na hlavě, muž kolem 60 let má poraněnou ruku.

Kropáčová dodala, že komunikace bude částečně uzavřená ještě delší dobu, podle dopravních informací by to mělo být zhruba do 10 hodin. Policie nyní zjišťuje příčiny a viníka této nehody a odstraňuje následky.

Nehoda na Jižní spojce (28. července 2026)
Nehoda na Jižní spojce (28. července 2026)
Nehoda na Jižní spojce (28. července 2026)
Nehoda na Jižní spojce (28. července 2026)
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