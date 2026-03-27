Dálnice se uzavřela před 04:15 mezi sjezdy na Vestec a Zbraslav. „Náraz nákladního vozidla do vozidla dopravního značení,“ uvedlo dopravní centrum k příčinám nehody. Jak dlouho budou muset auta místo nehody objíždět, zatím není jasné.
Nehoda nákladního auta uzavřela část Pražského okruhu ve směru na letiště
Nové stanici Českomoravská dominují desky z černého skla a mohutné eskalátory
Stanice metra Českomoravská je po více než roční rekonstrukci opět v provozu. První cestující ji mohli obdivovat v pátek po půl desáté, plnou zatěžkávací zkouškou projde příští týden, kdy se v...
Letnou zaplnil protest proti vládě. Svěrák vyzval k obraně veřejnoprávních médií
Až 250 tisíc lidí zaplnilo v sobotu pražskou Letenskou pláň na demonstraci proti vládě, kterou pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii. Řečníci se na pódiu postavili proti snižování obranných...
Takto vypadá Dvorecký most z výšky. Díky barvě chodníků je už nepřehlédnutelný
Dvorecký most v Praze má za sebou další etapu své stavby. Dělníci na něj v minulém týdnu položili červenou směs, která bude tvořit povrch chodníku a zároveň cyklostezky. Podívejte se do galerie na...
Unikátní experiment. Bezdomovci dostali sto tisíc a volnou ruku, výsledek překvapil
V Česku se uskutečnil unikátní sociální experiment, který přináší konkrétní data místo domněnek. Projekt New Leaf Česko, realizovaný organizací Neposeda, poskytl vybraným lidem bez domova...
Vražda dítěte na pražském sídlišti. Policie zadržela příbuzného
Pražští kriminalisté v noci na dnešek zadrželi muže, kterého podezírají z násilného činu vůči nezletilé dívce, případ řeší oddělení vražd. Policie tvrdí, že oběť a pachatel byli příbuzní a bydleli...
Půlmaraton omezí dopravu v Praze. Jinak pojedou tramvaje, budou uzavřené ulice
Sobotní pražský půlmaraton přinese hlavně v centrální části metropole tradiční dopravní opatření. S uzavírkami musí počítat chodci, turisté, ale i automobilová doprava. Změní se i linky městské...
V rodném domě slavného umělce našli po požáru mrtvou ženu. Hledají podezřelého
Policie pátrá po podezřelém muži v souvislosti se čtvrtečním nálezem ohořelého těla ženy v pražské Michli, na které hasiči narazili při dohašování požáru. Policie na smrti ženy nevyloučila možný cizí...
Tři využité přesilovky a Sparta dál dýchá. Zdolala Plzeň a čtvrtfinále vrací do Prahy
První mečbol odvrácen. Hokejisté Sparty zvládli zapeklitou misi na ledě Plzně, kde ve čtvrtek večer zvítězili 4:1, což znamená jediné – čtvrtfinálová série extraligy se vrátí do Prahy k šestému...
OBRAZEM: Zelené šílenství v Praze. Irští fanoušci vzali centrum města útokem
Do Prahy se jich sjely tisíce a davy irských fanoušků napjatě vyhlížely čtvrteční utkání o mistrovství světa proti českým fotbalistům. O lístky do hostujícího sektoru v Edenu žádalo přes šest tisíc...
Roboti v Karlíně. S rozvozem jídla se osvědčili, teď začnou zametat ulice
Do ulic Karlína a Libně zamíří další roboti. Po projektu se stroji rozvážejícími jídlo je radnice nasadí i k zametání ulic. V terénu doplní lidské uklízeče.
Policie u O2 areny zadržela muže s falešnými lístky na MS v krasobruslení
Policisté z týmu TIKET, který se specializuje na podvody se vstupenkami na velké sportovní akce, ve čtvrtek zadrželi poblíž O2 areny v Praze osmatřicetiletého muže podezřelého z podvodu. Podle...
Opona v pražském divadle Komedie vzplála od reflektoru, evakuovali 465 lidí
Pražští hasiči ve čtvrtek zasahovali v divadle Komedie v Jungmannově ulici, hořela tam opona. Požár byl ještě před jejich příjezdem uhašen, z divadla a okolních budov bylo kvůli němu evakuováno 465...
Opavu přebírá asistent Navrátil, novým asistentem v Dukle je Šmarda
Fotbalisty Opavy po pondělním odchodu trenéra Romana Nádvorníka povede dosavadní realizační tým. Do role hlavního kouče se z pozice asistenta posune Jan Navrátil. Novým asistentem trenéra Pavla...
Po srážce náklaďáku s osobním autem na východě Prahy jeden z řidičů bojuje o život
Vážná dopravní nehoda se stala ve čtvrtek odpoledne na východě Prahy mezi Dubčí a Kolodějemi. Na stavbě Pražského okruhu (D0), kde je omezená rychlost na 30 km/h, se v ulici Ke Kolodějskému zámku...
Přípravy tramvajové trati z Prahy do Zdib pokračují, začne vykupování pozemků
Příprava nové tramvajové tratě, která spojí Prahu se Zdiby se posouvá do další fáze. Středočeští radní schválili financování pro výkup pozemků a pokračování projektu. Nová trať bude dlouhá pět...
Prodej rodinného domu, 280 m2,…
Sladkovského, Buštěhrad, okres Kladno
8 180 000 Kč
Srážka aut u Prahy, jedno skončilo na střeše. Oba řidiči mají těžká zranění
Vážná dopravní nehoda se stala dopoledne poblíž Radonic v okrese Praha-východ, kde se střetla dvě osobní auta. Na místě zasahovali policisté, hasiči i záchranáři s vrtulníkem. Oba řidiči se zranili a...
Za pobodání Bělorusa dostal útočník 12 let. Nechtěl ho usmrtit, řekl soud
Za loňské pobodání muže z Běloruska v Radotíně poslal pražský městský soud obžalovaného čtyřicetiletého Petra Zemánka na 12 let do vězení. Případ původně posuzoval jako pokus o vraždu motivovaný...