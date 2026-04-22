V Cholupicích se převrátil domíchávač s betonem, zraněného řidiče museli vyprostit

Nehoda se stala krátce před půl šestou v ulici Podchýšská, která je nyní uzavřená a probíhají zde záchranné a vyprošťovací práce.
Podle reportéra iDNES.cz jel náklaďák zhruba sedmdesát metrů pravými koly v příkopu. Když se pak řidič patrně snažil vůz vrátit zpět na vozovku, kolos se převrátil na bok do příkopu v protisměru.
Řidič zůstal po nehodě uvězněný v kabině. Po vyproštění si ho převzali záchranáři. Vrtulník zraněného šoféra přepravil do nemocnice.
Mluvčí policie Jan Rybanský na dotaz redakce iDNES.cz řekl, že příčiny havárie jsou zatím nejasné. „Po zadokumentování se bude nehoda dále vyšetřovat,“ sdělil.
Podle serveru dopravních informací by se měl provoz v místě obnovit kolem půl osmé večer. Ovšem domíchávač byl plný a převážený beton budou muset hasiči přečerpat, aby byla šance vůz zvednout a odblokovat silnici.
