V pražských Petrovicích se srazilo auto s náklaďákem, silnice je zavřená

Nehoda se stala kolem 15. hodiny. „Na místě cca dvě až tři zraněné osoby. Na pomoc jsme vyslali dvě posádky rychlé záchranné pomoci, lékaře, inspektora i záchranářský vrtulník,“ uvedli záchranáři.

Řidič osobního auta se těžce zranil, zranění utrpěl i šofér nákladního auta. „Řidič osobního auta ve věku asi 35 let utrpěl mnohočetná těžká poranění břicha, hlavy a pánve. Záchranáři ho museli uvést do umělého spánku a transportovali ho do nemocnice v Motole. Řidič nákladního vozu ve věku asi 30 let byl při vědomí, utrpěl poranění horních a dolních končetin a byl transportován do nemocnice na Vinohradech,“ uvedla mluvčí záchranářů Jana Poštová.

„Srazilo se osobní a nákladní vozidlo, jeden člověk byl zaklíněný. Silnice je uzavřená a dopravu na místě řídí policie,“ uvedla policejní mluvčí Violeta Siřišťová.

Pražská integrovaná doprava na Twitteru uvedla, že autobusy jezdí odklonem Bellovou a Euklidovou ulicí přes zastávky Morseova a Newtonova, a nezastavují proto na zastávce Jakobiho.