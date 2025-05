lupr Lucie Procházková Autor:

20:46

Všechny složky záchranného systému zasahovaly v pátek po 18 hodině u vážné automobilové nehody v Netvořicích na Benešovsku. „Řidič sjel ze zatím neznámé příčiny do příkopu a následně narazil do stromu,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí středočeské policie Pavel Truxa. Muž utrpěl těžká zranění, záchranáři ho museli letecky transportovat do Ústřední vojenské nemocnice.