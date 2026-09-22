Nehoda motorkáře uzavřela část dálnice D4

Dálnice je uzavřena mezi sjezdy na Lety a Mirotice. Motorkář tam narazil do svodidel.
Záchranná služba vyslala k nehodě posádku s lékařem, rychlou záchrannou službu a tým letecké služby. „V péči máme jednoho zraněného,“ uvedli.
Dálnice je uzavřena mezi sjezdy na Lety a Mirotice. Motorkář tam narazil do svodidel.
Záchranná služba vyslala k nehodě posádku s lékařem, rychlou záchrannou službu a tým letecké služby. „V péči máme jednoho zraněného,“ uvedli.
Praha postaví nové velkokapacitní parkoviště P+R. Budova pro téměř 600 aut bude na Zličíně v ulici Na Radosti. Jen několik stovek metrů od konečné stanice metra linky B. Součástí budou i nové...
Speciální pětitisícová bankovka se stříbrným holografickým přítiskem, kterou ČNB vydala ke 100. výročí své předchůdkyně Národní banky Československé, vzbudila opět mimořádný zájem sběratelů. Na...
Lanová dráha na Petřín má svůj velký den. Po dvouleté rekonstrukci se jí opět svezou cestující. Tedy přesněji: v pondělí v podvečer se jí jako první projedou novináři a fotografové, do pravidelného...
Slávističtí fotbalisté byli blízko třetí remíze v sezoně, ale ztrátu bodů nakonec v jedenácté minutě nastavení odvrátili z opakované penalty a Plzeň v 9. kole porazili 2:1. První pokutový kop poslal...
Řidiči přijíždějící k obchodnímu centru v Praze na Zličíně od pátečního rána nemusejí stát v dlouhých kolonách. Po letech příprav a téměř roční realizaci se otevřel druhý vjezd a výjezd k Metropoli....
Kvůli nehodě motorkáře je uzavřena dálnice D4 ve směru na Písek. Na místě přistál vrtulník. Policisté apelují, aby řidiči dbali jejich pokynů a počítali se zdržením. Nehoda se stala na 66. kilometru.
Pražští tramvajáci jsou nejlepší v Evropě. O víkendu zvítězili v konkurenci dalších 25 týmů na šampionátu ve Varšavě. Soutěžili například v přesnosti zastavení nebo plynulosti jízdy. Klání v polské...
Na střevní problémy si stěžují desítky rodičů, jejichž děti dochází do Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy. Někteří z nich skončili v nemocnici. „Jsme v kontaktu s hygienou,“ uvedl ředitel...
Praha dá 25 milionů do vývoje nové verze aplikace PID Lítačka. Částku schválili radní a je bez DPH. Nová verze aplikace má vytvořit technologický základ pro další rozvoj digitálních služeb v dopravě...
Přivstali si, aby na vlastní kůži zažili její oficiální premiéru. Petřínská lanovka ve své obnovené premiéře svezla v úterý v 7 hodin ráno své první cestující. Někteří z nich postávali u stanice...
Postupně mu odpadávají parťáci i konkurenti zároveň, má tedy snad Štěpán Chaloupek do základní sestavy národního mužstva fotbalistů blíž než po původní nominaci? „To je na trenérovi, ale zase přišli...
Speciální pětitisícová bankovka se stříbrným holografickým přítiskem, kterou ČNB vydala ke 100. výročí své předchůdkyně Národní banky Československé, vzbudila opět mimořádný zájem sběratelů. Na...
Nová lanovka z Újezda na Petřín svezla první cestující. Někteří stáli frontu na premiérovou jízdu už půl hodiny před otevřením. Dva nové vozy se na zrekonstruovanou trať vrátily po dvou letech.
Středočeští policisté pátrají po třiasedmdesátiletém muži z Kolína. Rodina ho viděla naposledy v pondělí ráno, na policii se obrátila ten den večer.
Pražští policisté vyjeli v pondělí večer do ulice Pod Kavalírkou v Praze 5 poté, co několik lidí oznámilo, že neznámý muž střílí z jednoho z bytů ve čtvrtém patře. Na místo okamžitě vyrazily...
První cestující se jí svezou v úterý ráno. Slavnostní otevření se nicméně uskutečnilo večer předtím. Na první rozjezd petřínské lanovky dorazily davy. Sešli se designéři, inženýři, politici, novináři...
Neodpískaná penalta pro Spartu v Olomouci. Naopak bláznivý závěr na Slavii, kdy proti Plzni sudí nařídil pokutový kop a pak ho nechal opakovat, pravidlově vyřešený dobře. „Správně posouzené situace,“...
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