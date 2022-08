Motorkář u Prahy vjel do protisměru, zemřel po nárazu do auta a domu

K tragické dopravní nehodě v neděli odpoledne vyjeli policisté a záchranáři. U Veleně u Prahy motorkář zřejmě nepřizpůsobil svou jízdu okolnostem a kvůli nepřiměřené rychlosti se dostal do protisměru, poté narazil do auta a následně do domu. Na místě podlehl svým zraněním.