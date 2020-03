Motorkář na D1 narazil ve zúžení zezadu do auta, utrpěl vážné zranění

Nehoda se stala v omezení u Senohrab na 24. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno ve čtvrtek odpoledne. Zachytily ji kamery silničářů.

Motorkář podle zveřejněných záběrů najížděl do zúžení levým pruhem, ale těsně po vjezdu bez použití blinkru přejel do pravého pruhu. Toho si však nevšiml řidič osobního auta, který také přejížděl do pravého pruhu. Motorkář do něj posléze z boku narazil a spadl.



Ze záběrů je patrné, že za ním jedoucí řidič kamionu měl plné ruce práce, aby vozidlo zastavil před ležícím motorkářem.

Na místo se okamžitě sjely všechny složky IZS. „Motorkář utrpěl vážné zranění a byl letecky transportován do nemocnice,“ řekl iDNES.cz mluvčí středočeských policistů Pavel Truxa.

Po dobu zásahu záchranářů byla dálnice v obou směrech uzavřena.

„Prosíme všechny řidiče, aby byli opatrní a ohleduplní k ostatním během průjezdu opravovanými úseky,“ upozornil mluvčí ŘSD Jan Rýdl.