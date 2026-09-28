Podle policie motorkář zřejmě nezvládl řízení a sjel do lesa. Nehoda byla hlášena krátce po 17:00.
„Řidič nezvládl řízení a sjel do lesa, utrpěl vážné zranění, probíhala resuscitace, ale muže se bohužel nepodařilo zachránit,“ řekla policejní mluvčí Vlasta Suchánková.
Příčinou a okolnostmi dopravní nehody se policisté zabývají, bude nařízena soudní pitva.
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